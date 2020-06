Apache-journalisten naar de rechter verwezen voor filmpje van 't Fornuis SVM/PLA

11 juni 2020

17u09 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft journalist Stef A. en hoofdredacteur Karl van den Broeck van de nieuwswebsite Apache naar de rechtbank verwezen in verband met het beruchte filmpje van het verjaardagsfeest van projectontwikkelaar Erik Van der Paal in restaurant 't Fornuis. Daar waren tal van Antwerpse politici op aanwezig. Apache ziet de rechtszaak vol vertrouwen tegemoet.

Erik Van der Paal diende naderhand een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de twee journalisten. Die klacht is door een onderzoeksrechter onderzocht en wordt nu door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. De Antwerpse procureur had om een buitenvervolgingstelling van de twee journalisten gevraagd.

In het filmpje van Apache was te zien hoe leden van het schepencollege (N-VA en CD&V) met burgemeester De Wever op kop naar een privéverjaardagsfeestje in restaurant ’t Fornuis trokken. De jarige was Erik Van der Paal, vastgoedlobbyist voor Land Invest Group. De beelden tonen de hartelijke ontvangst van de schepenen aan de deur van het restaurant met één Michelinster. Van der Paal knuffelt en kust zelfs N-VA-kopstukken Rob Van de Velde en Annick De Ridder.

Streepje voor

Volgens Apache toonden de beelden aan dat er meer dan vriendschappelijke banden bestonden tussen de bazen van Land Invest Group en leden van het schepencollege. Zij zouden zo een streepje voor gekregen hebben in de vergunningsprocedure rond het project op de Slachthuissite.

Volgens Erik Van der Paal ging het om een privé-feestje. De artikels en het filmpje van Apache voelde hij aan als een inbreuk op zijn privacy.

De raadkamer is er zelf niet uit welk belang nu moet primeren: het recht op privacy dan wel het recht om burgers te informeren over maatschappelijk relevante feiten. Daarom stuurt de raadkamer het dossier door naar de correctionele rechtbank. “Het valt niet uit te sluiten dat de strafrechter het individuele belang van meneer Van der Paal belangrijker vindt dat het recht op informatie over maatschappelijk relevante zaken. Deze belangenafweging wettigen een publiek debat”, zo stelt de raadkamer.

Apache: “Vol vertrouwen”

Op de website reageert Apache: “De klacht van Van der Paal kadert in een intussen lange reeks rechtszaken die werden ingediend of waarmee werd gedreigd tegen Apache. Die leidden onder meer tot herhaalde waarschuwingen vanuit de Raad van Europa over het ‘chillen’ van journalisten en de persvrijheid die daardoor in het geding is. Apache heeft er het volste vertrouwen in dat ook deze zaak een positieve afloop zal kennen voor de correctionele rechtbank.”

Apache wijst erop dat het Antwerpse gerecht de boekhouding van de vastgoedgroep Land Invest waar Van der Paal destijds voor werkte, in beslag heeft genomen. Zij geven ook fijntjes mee dat Van der Paal maar liefst 60.000 euro aan privé-dtectives betaald om journalisten van Apache te laten schaduwen.