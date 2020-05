AP-studenten creëren ‘Paarse krant’ als anti-pestcampagne voor dag tegen homo- en transfobie CVDP

15 mei 2020

17u22 3 Antwerpen De AP Hogeschool in Antwerpen vervult een voortrekkersrol bij de anti-pestcampagne tijdens de Paarse Week. Studenten en lectoren uit verschillende opleidingen creëerden uit solidariteit samen met JOEN een educatieve Paarse krant met bijbehorende website.

De Paarse Week is een anti-pestcampagne in scholen die dit jaar loopt van 11 tot 17 mei. Zondag kleurt de wereld massaal paars op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Met deze symbolische daad wordt er meer solidariteit voor de LGBTQ+ community getoond. Doel van de Paarse Week is genderdiversiteit bespreekbaar maken, stereotypen ontkrachten en een gezamenlijk standpunt innemen tegen pesten.

De Paarse Krant

Aangezien AP diversiteit en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt, werkt de hogeschool nauw samen met de organisatoren van dit initiatief. Om haar steentje bij te dragen aan de campagne creëerden verschillende studenten en lectoren samen met JOEN een educatieve Paarse krant met bijbehorende website. Deze Paarse krant wordt digitaal verdeeld onder alle secundaire scholen.

Een team van studenten Grafische en Digitale Media en Journalistiek leverde het webdesign, de huisstijl, promomateriaal, redactionele en social media content voor de krant en website. De website omvat naast getuigenissen ook een informatief luik. Hier vind je onder meer een handleiding voor de Paarse krant waarmee leerkrachten in de klas aan de slag kunnen. Deze kwam tot stand met de hulp van onze studenten Secundair Onderwijs.

Leerrijke ervaring

De AP’ers zelf hebben alvast genoten van het project. “Zo’n krant heeft echt nog zin. Veel mensen kennen de term LGBT+ nog niet en er heerst nog steeds een taboe rond het thema. Veel van de geïnterviewden wilden niet op de foto, uit angst voor reacties uit hun omgeving”, zegt journalist in spe Wouter. Ook Demi getuigt: “Praten met mensen uit de LGBT+-community, de stress om goede artikelen te schrijven ... Een emotionele rollercoaster!”

Dit project valt onder het opleidingsonderdeel ‘redactie tekst’. Allen zijn ze unaniem akkoord dat deze praktijkgerichte werkveldcase een leerrijke ervaring was voor hun verdere carrière. Manon: “De krant heeft ons bloed, zweet en (een beetje) tranen gekost, maar het resultaat mag er zijn!” Jana: “Het was niet makkelijk om tegen de klok te werken, maar de waardering die je krijgt van je geïnterviewden als ze je stuk nalezen, daar doe je het voor.”