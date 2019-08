AP Hogeschool wil lerarentekort helpen aanpakken door werkplekleren vanaf eerste jaar BJS/BLG

28 augustus 2019

19u37 0 Antwerpen De Antwerpse AP Hogeschool gaat in samenwerking met onder meer het Stedelijk Onderwijs studenten van de lerarenopleiding al sneller laten kennismaken met de praktijk. Na een proefproject in het basisonderwijs wordt komend schooljaar ook voor studenten secundair onderwijs al vanaf het eerste jaar werkplekleren georganiseerd. De hogeschool stelt dat studenten op die manier beter kunnen worden voorbereid op hun job en de vroegtijdige uitstroom - een van de voornaamste oorzaken van het lerarentekort - kan worden tegengegaan.

Eerder op de dag trok de KdG-hogeschool al aan de alarmbel over de druk die secundaire scholen uitoefenen om studenten uit de lerarenopleiding zo snel mogelijk zelfstandig voor de klas te laten staan. Een gebrek aan begeleiding tijdens die aanvangsfase van hun loopbaan zou mee tot een vroegtijdige uitstroom uit het lerarenberoep kunnen leiden, klonk het. De AP Hogeschool valt die waarschuwing bij en stelt dat ze samen met een aantal scholen werkt aan een structurele aanpak van het probleem.

“We plaatsen onze studenten niet alleen vaker voor de klas, want dat gebeurt eigenlijk al voldoende, maar laten ze vooral kennismaken met heel wat andere aspecten van de job”, zegt Jo van den Hauwe, opleidingshoofd van de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs van AP Hogeschool. “Het gaat onder meer om oudercontact, het bijwonen van werkgroepen, omgaan met stedelijke diversiteit, projecten van scholen leren kennen en zorgtaken die ze soms zullen moeten overnemen. Uit het proefproject in het basisonderwijs hebben we geleerd dat studenten zich zo beter voorbereid voelen en vervolgens vlotter een stabiele baan als leerkracht verwerven.”