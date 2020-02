AP Hogeschool onderzoekt: 8 op 10 bestuurders bereid om rijgedrag te laten analyseren voor lagere verzekeringspremie ADA

26 februari 2020

12u40 0 Antwerpen Tachtig procent van de Vlamingen is bereid om zijn rijgedrag te laten analyseren in ruil voor een lagere autoverzekeringspremie. Dat blijkt uit een onderzoek van AP Hogeschool Antwerpen. Man, vrouw, West-Vlaming of Antwerpenaar, … ze zien geen graten in extra controle door hun verzekeringsmaatschappij. Ook de sector zelf reageert positief.

De vraag die studenten Marketing van de AP Hogeschool Antwerpen stelden was eenvoudig: zou je een tracker laten inbouwen in uw wagen die meet hoe veilig je rijdt in ruil voor een vermindering op uw autoverzekeringspremie? De vraag werd gesteld aan alle Vlamingen uit alle provincies en van alle leeftijden.

“Het resultaat van de bevraging is bijzonder positief te noemen,” aldus Frederik Picard, die als lector de studenten begeleidde in hun marktonderzoek. “8 op 10 Vlamingen vindt een premie op basis van rijgedrag een goed idee. Vrouwen zijn het meest gewonnen voor het idee (85%), maar met 75% tonen ook mannen grote bereidheid om hun rijgedrag te laten analyseren. Tussen de verschillende leeftijden en provincies zijn er geen grote verschillen. Al staan vooral Limburgers en 65-plussers (beiden 88%) het meest positief tegenover een premie op basis van rijgedrag.”

Een tracker in de wagen kan verschillende soorten gegevens meten. Uiteraard de snelheid, maar ook G-krachten, waardoor men perfect acceleratie, de snelheid in de bochten en remafstanden kan meten. Daarnaast kan de tracker ook aan het dashboard gekoppeld worden om te weten of de bestuurder zijn of haar gordel aanheeft. Een “voorbeeldig” chauffeur kan dan korting krijgen op zijn verzekeringspremie.

Ook de verzekeringsmaatschappijen zelf blijken in hoge mate bereid om een korting toe te kennen op de autoverzekeringspremie indien de klant zijn rijgedrag laat analyseren. Zij kunnen hun verminderde inkomsten compenseren met een daling van het aantal verkeersongevallen. Mensen passen immers hun rijgedrag aan wanneer ze daarop gecontroleerd worden.