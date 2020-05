AP Hogeschool neemt Antwerps Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) over BJS

05 mei 2020

10u45 0 Antwerpen De AP Hogeschool neemt de volledige werking van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) van de provincie Antwerpen over. Het gaat om onder meer kwalitatieve veiligheidsopleidingen voor profit en non-profit. Het PVI is bij het grote publiek vooral bekend van campagnes rond gehoorschade, rookmelders en smartphonegebruik. De opleidingen zullen eind 2021 verhuizen van het huidige Coveliersgebouw in Antwerpen naar de AP-campus aan Spoor Noord.

AP Hogeschool stelt het PVI verder te willen laten uitgroeien tot een onderzoeks- en expertisecentrum voor veiligheid en welzijn op het werk. “AP heeft daarvoor zelf al heel wat expertise in huis”, zegt algemeen directeur Pascale De Groote. “Zo zijn we de enige hogeschool met een bacheloropleiding Integrale Veiligheid. Onze expertise op het vlak van veiligheidsopleidingen breiden we nu verder uit met een sterk aanbod van vorming en onderzoek op vraag van het werkveld.”

Alle personeelsleden van het PVI zullen de kans krijgen om mee de overstap te maken.