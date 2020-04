AP Hogeschool en Zorgnet-Icuro lanceren website voor verplegers in woonzorgcentra CVDP

01 april 2020

10u01 1 Antwerpen De verzorging van met Covid-19 besmette bewoners stelt de Vlaamse woonzorgcentra voor grote uitdagingen. Om zorgkundigen beter voor te bereiden op de complexe taken die hen te wachten staan, hebben AP Hogeschool en Zorgnet-Icuro een speciale website gelanceerd.

In woonzorgcentra worden steeds meer besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Sommige bewoners worden overgebracht naar het ziekenhuis, anderen worden ter plaatse in de woonzorgcentra verzorgd op speciale afdelingen. Dat vereist specifieke zorghandelingen die niet tot het vaste takenpakket van verpleegkundigen in woonzorgcentra horen.

Specifieke kennis

Omdat heel wat zorgverleners toe waren aan een opfrissing van deze specifieke kennis, heeft Zorgnet-Icuro de handen in elkaar geslagen met AP Hogeschool. Docenten Verpleegkunde hebben in een mum van tijd een online platform gecreëerd dat een duidelijk overzicht biedt van verschillende verpleegkundige handelingen zoals: aspiratie, infuustherapie, isolatie en hygiëne, urologische zorgen, zuurstoftherapie en aërosol.

De website bevat theoretische informatie, foto’s en filmpjes die overzichtelijk gerangschikt zijn via thema’s en subthema’s. De website is voor iedereen toegankelijk en kan zowel via smartphone, pc en tablet geraadpleegd worden.

Gebruiksvriendelijk

Zorgenet-Icuro is bijzonder verheugd dat deze informatie op zo’n korte tijd op een gebruiksvriendelijke gebundeld kon worden. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder: “We zijn bijzonder blij dat de docenten van AP Hogeschool dit huzarenstukje op zo’n korte tijd klaargespeeld hebben. De informatie is helder, overzichtelijk en to-the-point. Deze tool helpt onze woonzorgcentra echt ongelooflijk vooruit.”

Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool: “Wij voelen als hogeschool een grote verantwoordelijkheid tijdens deze gezondheidscrisis. Zo blijven onze tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten uit onze bachelor Verpleegkunde, bachelor Vroedkunde en banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg dapper op post tijdens hun stages in de ziekenhuizen. Met deze praktische website willen onze docenten hun kennis ook doorgeven aan mensen op het terrein.”