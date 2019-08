AP Hogeschool bouwt eerste virtual reality-lab van Antwerpen AMK

26 augustus 2019

16u56 0 Antwerpen AP Hogeschool start vanaf september met de bouw van het eerste VR-lab in de provincie Antwerpen. In dat lab zouden professionals uit verschillende sectoren verschillende situaties kunnen testen in een virtuele omgeving. Een locatie voor het nieuwe lab is er nog niet, maar Minister van Innovatie Muyters heeft alvast 452.000 euro gereserveerd voor het project.

Het VR of ‘Immersive’ Lab wordt het eerste lab en kenniscentrum in de provincie, met de laatste technologieën op het vlak van virtual en augmented reality. Zo zal er in het lab onder andere een immersive room komen, een kamer waarin je verschillende omgevingen kan nabootsen met levensechte projecties. Zorgverleners kunnen daar bijvoorbeeld reanimaties oefenen in een drukke inkomhal, maar ook preventieadviseurs, marketeers en kunstenaars kunnen gebruik maken van het lab. Daarnaast zullen er ook een ontvangstruimte te vinden zijn voor workshops en demo’s, een productieruimte met opnamestudio om prototypes te ontwikkelen, een testlab voor gebruikerstesten en een postproductieruimte en uitleendienst waar start-ups materiaal kunnen gebruiken en uitlenen.​

Kristof Timmerman, onderzoeker van het Immersive Lab: “Iedereen heeft tegenwoordig wel al van virtual of augmented Reality gehoord of heeft misschien al eens een VR-bril opgezet. Nu de grote hype voorbij is, kunnen we beginnen nadenken over hoe we VR, maar ook andere technieken zoals AR, audio en mixed reality optimaal kunnen inzetten in diverse sectoren.”​

AP Hogeschool wil daar verandering in brengen, en krijgt daarbij de steun van Minister van Innovatie Philippe Muyters. Hij reserveerde 452.000 euro om het lab in te richten. Momenteel onderzoekt de hogeschool nog welke locaties in Antwerpen geschikt zijn voor het project. “Het gebouw moet groot genoeg zijn, ongeveer 300 vierkante meter en minstens 6 meter plafondhoogte” legt Erwin Samson, Algemeen Beheerder AP Hogeschool uit. “Onze hogeschool is sterk verankerd in Antwerpen, dus willen we graag in het centrum blijven, dicht bij onze andere campussen.”