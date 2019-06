AP Hogeschool biedt als eerste nieuwe opleiding Content Marketing aan AMK

04 juni 2019

14u22 0 Antwerpen AP Hogeschool is vanaf september de eerste hogeschool die Content Marketing als aparte opleiding aanbiedt. Het gaat over een postgraduaat voor studenten of afgestudeerden in marketing en communicatie die zich willen specialiseren. Daarmee speelt AP in op de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar professioneel opgeleide content marketeers.

Content marketing is trending: met een nieuw postgraduaat wil AP inspelen op de grote vraag vanuit het werkveld naar professioneel opgeleide content marketeers. De opleiding situeert zich op het raakvlak tussen marketing, media, PR en journalistiek. “In content marketing komen verschillende skills samen: strategisch inzicht in merken, conceptueel denken, creatie van inhoud, journalistiek, marketing- en salesinzichten en accountmanagement. Al die zaken worden vandaag nog niet in één hogeschoolopleiding aangeboden. Net daarom is er zo veel vraag naar degelijk opgeleide profielen”, aldus Chris Van Gils, lector Content Marketing bij AP Hogeschool en een van de drijvende krachten achter de nieuwe postgraduaatsopleiding.

Meer dan harde verkoopstaal

“Content Marketeer is een van de snelst groeiende beroepen in het marketing- en communicatievak. Wie zich specialiseert in content marketing is bijna zeker van een job. Zowat elk bedrijf zet er vandaag namelijk fors op in. Bij content marketing kiezen bedrijven niet voor de harde verkoopstaal of promoties, maar delen ze relevante informatie en verhalen om zo stapsgewijs een publiek op te bouwen en aan zich te binden”, zegt Van Gils.

Vandaag is content marketing al een vak in de marketing- en communicatieopleidingen binnen AP. Met het postgraduaat mikt de hogeschool zowel op pas afgestudeerden als op mensen met werkervaring die hun kennis en competenties verder willen uitbreiden. AP Hogeschool biedt twee versies van het postgraduaat aan: met of zonder stage bovenop het bestaande programma. Er kunnen 35 deelnemers de postgraduaatsopleiding volgen. Op woensdag 26 juni om 20u organiseert AP Hogeschool in Campus Meistraat 5 in Antwerpen een infoavond over het postgraduaat.