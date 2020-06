Antwerpse zwembaden heropenen op 1 juli: reserveren verplicht (behalve in Boekenberg) Philippe Truyts

27 juni 2020

09u39 1 Antwerpen We hebben er (te) lang moeten op wachten, maar komende woensdag kunnen we eindelijk weer baantjes trekken en een frisse duik nemen. Niet enkel overdekt: ook zwemvijver Boekenberg (Deurne) en De Molen (Linkeroever) gaan weer open. Je moet wel je zwembeurt reserveren, behalve voor Boekenberg. Door de tijdsblokken is de capaciteit beperkt.

Schepen van Sport Peter Wouters (N-VA) is zo blij met de heropening na 3,5 maand dat hij woensdag om 7 uur al klaar zal staan voor een persmoment in zwembad Wezenberg. “Het geduld van de zwemmers is lang op de proef gesteld. Een zwembad is een bron van plezier en ontspanning. Onderschat ook niet de therapeutische waarde van de zwemsport. Ik roep de mensen wel op om burgerzin te tonen en zich aan alle richtlijnen te houden.”

Mondkapjes

Het coronavirus is immers niet verdwenen, zodat Sporting A een heleboel maatregelen heeft getroffen om alles veilig te laten verlopen. Wie binnenkomt, moet de handen ontsmetten. Daarnaast moet je 1,5 meter afstand respecteren, maar is een mondkapje ook aangeraden. “Behalve in het water”, voegt Sporting A daaraan voor de zekerheid toe. Je weet maar nooit wat mensen zich in het hoofd halen.

Online reserveren

Alle richtlijnen mét een animatievideo staan op www.antwerpen.be/zwembaden. Je vindt daar ook een webshop om een zwembeurt vast te leggen. Betalen moet meteen. Je kiest een zwembad, een datum en een tijdsblok. In de overdekte zwembaden zijn er tijdsblokken van 1,5 uur: een uur zwemmen en tweemaal een kwartier omkleedtijd. Meer dan 24 zwemmers per tijdsblok zijn niet toegelaten (48 in het 50-meterbad Wezenberg). Aan het onthaal krijg je een gekleurd polsbandje met daarop het tijdsblok. Het bandje wijst je naar lockers met dezelfde kleur. Ook de kleedkamers werken met dat kleursysteem. Na het zwemmen geef je het polsbandje af aan de redder.

Openluchtbaden

Voor openluchtbad De Molen op Linkeroever moet je ook reserveren, maar het tijdsblok bedraagt drie uur. Op de ligweide zijn 200 mensen toegelaten. De bezoekers worden opgedeeld in groepen van vijftig. Elk uur kun je met je groep een kwartier zwemmen. Het plonsbad heeft die beperking niet.

Voor zwemvijver Boekenberg is reserveren niet verplicht. Maar zoals gewoonlijk wordt gewerkt met blokzwemmen op piekmomenten. Per kwartier ligt de limiet op 60 in plaats van de vroegere 150 zwemmers.