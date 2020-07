Antwerpse Zoo ziet aantal bezoekers weer dalen: “Maar we blijven zeker open” PhT

31 juli 2020

16u30 0 Antwerpen Geen buitenlandse toeristen meer, een stad die steeds meer leegloopt: ook voor de Antwerpse Zoo dreigt een al zeer moeilijk jaar nog problematischer te worden. “Maar we blijven de komende tijd zeker open”, klinkt het in de Antwerpse dierentuin.

De Zoo was in het voorjaar negen weken dicht, van half maart tot half mei. Heropenen kon nadien wel, maar onder strikte voorwaarden. Zo mocht het dierenpark hooguit 30 procent van de maximale capaciteit aan bezoekers toelaten. Op de abonnees na werd ook een reservatiesysteem ingevoerd.

Een groot deel van het personeel werd in tijdelijke werkloosheid geplaatst. Maar de miljoenen omzetverlies hadden nog zwaardere gevolgen: de directie besliste een maand geleden om 24 werknemers te ontslaan, verdeeld over de Zoo en dierenpark Planckendael in Mechelen.

Reserveren

Na een heropleving in juni en juli zijn de vooruitzichten weer versomberd. “Het aantal bezoekers (precieze cijfers worden niet gegeven, red.) zit in dalende lijn, maar we moeten nog afwachten wat de precieze effecten van de verstrengde coronamaatregelen zijn”, zegt de woordvoerster. “Er lopen annulaties binnen, maar daarnaast zijn er ook mensen die gereserveerd hebben en niet doorgeven dat ze thuisblijven. We gaan dat reservatiesysteem ook niet veranderen. We weten dan wie er komt en de gegevens kunnen helpen bij de contactopsporing (bij besmettingen, red.).”

Geboorte

Gelukkig viel er de voorbije weken ook goed nieuws te rapen in de Zoo, met de geboorte van gorillababy Vizazi en de komst van twee witte neushoorns. Een bezoek blijft een aanrader, ook in een stillere stad.