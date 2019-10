Antwerpse Zoo verwelkomt drie nieuwe chimpanseevrouwtjes BJS

01 oktober 2019

11u17 0 Antwerpen ZOO Antwerpen verwelkomt drie nieuwe chimpanseevrouwtjes. Ze zullen voor een beter evenwicht tussen de mannetjes en de vrouwtjes in de chimpanseegroep. Een kweekrol zullen de chimpansees niet op zich nemen.

Kitoto (36) bijt de spits af. Zij arriveerde als eerste nieuweling in het mensapenverblijf, waar ze vanaf dinsdag te bewonderen is. Eerst blijft ze nog even gescheiden van de rest van de groep zodat ze ze kan wennen aan haar nieuwe omgeving.

Kitoto leefde jarenlang samen met een ouder mannetje in de Duitse dierentuin Wuppertal. Om te vermijden dat ze na zijn dood alleen zou zitten, neemt de Antwerpse Zoo haar op in de huidige zevenkoppige chimpanseegroep.

Binnen enkele weken sluiten de chimpanseevrouwtjes Lomela (30) en Nancy (39) aan. Ook zij komen uit Duitsland naar Antwerpen.