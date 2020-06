Antwerpse Zoo rouwt om verlies van leeuwin Caitlin BJS

15u25 3 Antwerpen Triest nieuw uit de Antwerpse Zoo. Daar overleed vrijdag leeuwin Caitlin. De bejaarde leeuwin, die net geen 19 jaar werd, kampte al een tijdje met ouderdomsverschijnselen en kreeg vermoedelijk een beroerte.

Caitlin werd in 2001 in Zoo Antwerpen geboren en zou volgende maand haar 19de verjaardag vieren. Een gezegende leeftijd, want in de natuur wordt een leeuw gemiddeld 15 jaar oud.

Coördinator dierenzorg Veerle zal zich Caitlin herinneren als een kranige tante. “Ze had het karakter van haar vader Victor”, zegt ze. “Net zo dominant en soms een brompot, maar we gaan haar enorm missen.”

Zoo Antwerpen hoopt, in het kader van het kweekprogramma voor de uiterst bedreigde Afrikaanse leeuw, snel nieuw gezelschap voor jongere broer Nestor te verwelkomen.