Antwerpse Zoo niet bang van extreme hitte: “Genoeg schaduw én frisse gebouwen” PhT

23 juli 2019

14u10 6 Antwerpen Liever hebben ze niet al te warm zomerweer, maar bij de Antwerpse Zoo zijn ze niet bang voor de superhitte van woensdag en donderdag. “We blijven gewoon de hele dag open”, bevestigt woordvoerster Ilse Segers. “Met onze 365 bomen zijn we een schaduwrijk dierenpark. Als je het echt fris wil hebben, is pinguïnverblijf Vriesland bij 12 graden een gedroomde plek.”

De thermometer klimt dinsdag al tot 34 graden, de komende dagen knalt het kwik helemaal naar ongeziene hoogten in Antwerpen. De Zoo blijft rustig bij de voorspellingen van 38-39 graden. “Ons dierenpark telt niet alleen veel grote bomen die de zon afschermen. We hebben veel gebouwen waar je de warmte kunt ontvluchten. Vriesland en het Aquarium bijvoorbeeld, maar ook onze restaurants. Vanaf 16 uur kun je ook, buiten weliswaar, verpozen en wat drinken aan onze Zomerbar”, zegt Segers.

Het welzijn van bezoekers is belangrijk, dat van de dieren zal daar nooit voor onderdoen. Segers: “Onze exotische soorten zijn natuurlijk warmte gewend. Maar de verzorgers gebruiken wel een tuinslang met gaatjes om de mensapen (in de Zoo zijn dat de gorilla’s en de chimps, red.) af te koelen. Alle dieren kunnen kiezen of ze bij dit weer binnen of buiten willen. We zorgen ook voor ‘ijsjes’ met fruit, groente of ander voedsel naargelang de diersoort.”

Info: www.zooantwerpen.be