Antwerpse Zoo al volzet tijdens eerste week van heropening

BJS

17 mei 2020

10u59 0 Antwerpen De belangstelling voor de Zoo Antwerpen, die maandag na twee maanden van lockdown weer de deuren opent, is erg groot. Alle tijdsblokken voor volgende week zijn al volzet. Tot eind mei zijn de plaatsen voorbehouden voor abonnees, vanaf 1 juni is ook het grote publiek welkom.

De dierentuin neemt een waslijst aan maatregelen om bezoekers en personeel te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo wordt het aantal bezoekers beperkt per dag en per tijdsblok. In de Zoo van Antwerpen zijn dagelijks 4.000 mensen welkom. Vooraf reserveren is tot nader order verplicht.