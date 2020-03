Antwerpse ziekenhuizen van ZNA-groep hebben 200 vacatures: woensdag jobmarkt in Middelheim Philippe Truyts

02 maart 2020

13u21 0 Antwerpen Ziekenhuisnetwerk ZNA heeft 200 jobs in petto. Naast zorgpersoneel gaat het ook om ICT’ers, HR-medewerkers, schoonmakers en mensen met financieel talent. Het ZNA Middelheim is woensdag 4 maart het decor voor een jobmarkt.

De ZNA-groep bouwt momenteel een groot ziekenhuis aan Park Spoor Noord. Campus Cadix moet in 2022 de deuren openen. Andere meerjarenprojecten zijn de invoering van een elektronisch patiëntendossier en een uitgediepte samenwerking met de GZA-ziekenhuizen. “Als we ook nog eens denken aan de vergrijzing, zie je dat het vinden van het juiste personeel niet beperkt blijft tot staffuncties”, luidt het.

Eén op de vijf verpleegkundigen van ZNA gaat de komende tien jaar met pensioen. We willen nu maximaal inzetten op talent, maar nieuwe mensen moeten zich ook goed voelen bij ons

De nood aan verpleegkundigen is groot, niet enkel bij ZNA uiteraard. Tussen 2020 en 2030 gaat een op de vijf verplegers van ZNA met pensioen. “Zorg zal in de toekomst op een meer diverse manier worden georganiseerd, niet noodzakelijk in een ziekenhuis. Maar de vraag naar verplegend personeel neemt daardoor niet af”, zegt ZNA-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). Voorbeelden van de nood aan extra mensen is de aanwerving van twintig voltijds geriatrisch verpleegkundigen boven op de bezetting die de overheid voorziet. Ook de uitbreiding van de revalidatie-afdeling in Hoge Beuken (Hoboken) is een aandachtspunt.

Opleidingen

Toch wil ZNA niet overhaast de 200 vacatures invullen. “We volgen het principe ‘de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats”, zegt Diederik Van Noten, HR-directeur bij ZNA. “We zetten maximaal in op talent. Nieuwe mensen moeten zich ook goed voelen bij ons.” En we hebben een sterk opleidingsaanbod.”

Op 4 maart kun je al je kans wagen in ZNA Middelheim. Je krijgt er een zicht op de 200 openstaande jobs, tussen 12 en 19 uur. Iedereen is welkom voor een kop koffie bij de experts tips voor een goed cv én een eerste sollicitatiegesprek.

Info: zna.be/jobmarkt