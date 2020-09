Exclusief voor abonnees Antwerpse ziekenhuizen klaar voor tweede golf Covid-opnames: “Vooral bezorgd om mentale en fysieke gezondheid eigen personeel” Sander Bral

17 september 2020

11u40 3 Antwerpen Dé cijfers zitten in het hele land weer in de lift. Het personeel in de Dé cijfers zitten in het hele land weer in de lift. Het personeel in de Antwerpse ziekenhuizen recupereert mentaal en fysiek nog van de eerste zware golf, maar maakt zich klaar voor de tweede. “Het aantal patiënten ligt momenteel nog vijf keer lager dan bij de piek in april, maar we hebben ons huiswerk gemaakt.”

Bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), met hospitalen zoals Sint-Elisabeth, Middelheim en Stuivenberg in Antwerpen, maar ook ziekenhuizen en andere zorgcentra in de gemeente Zoersel en stadsdistricten Hoboken, Merksem, Berchem en Borgerhout, ligt het aantal coronapatiënten momenteel nog onder de piek met 44 patiënten van begin augustus. “Ter vergelijking, toen lag het aantal patiënten ongeveer vijf keer lager dan bij de hoogste piek in april toen we 203 patiënten hadden”, zegt ZNA-woordvoerder Tom Van der Veken. “Exacte cijfers kunnen we nu niet geven, op vraag van de overheid. Maar van een nieuwe toevloed is momenteel nog geen sprake.”

