Exclusief voor abonnees Antwerpse zestigplussers geraken niet weg uit Marokko: “We moeten naar huis kunnen, want de hitte is niet meer te doen” Philippe Truyts

22 mei 2020

15u22 0 Antwerpen Een avontuurlijke rondreis in Marokko: dat was de droom van Henri Laurent (69) en Irène Cardinaels (66). Het Antwerpse koppel vertrok midden februari en wilde begin april met de ferry terug naar Spanje. Tot een lockdown hen verraste. Ze zitten nu al twee maanden vast op een camping in het Marokkaanse Goulmina. Geteisterd door hitte en zandstormen. Hun roep om hulp bij de Belgische ambassade blijft na anderhalve maand zonder gehoor.

Een brandende zon, elke dag 35 tot 40 graden. Even warm zowat in de camper, geen airco. Hou dat maar eens vol, ook als vrij fitte zestigers. Maar het is vooral het gebrek aan perspectief waardoor de wanhoop stilaan binnensluipt bij Irène Cardinaels en haar man Rik, schoonbroer van theatermaker Ruud De Ridder. Ze staan op een vrijwel leeggelopen camping in het stadje Goulmina, 800 kilometer van de haven van Tanger Med, waar je met de ferry naar Europa kan.

