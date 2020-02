Antwerpse zadenbibs openen dit weekend de deuren: “Dit jaar is er ook een stekjesbib” CVDP

19 februari 2020

11u36 0 Antwerpen Op zaterdag 22 februari openen de zadenbibs in het Antwerpse EcoHuis en in bibliotheken De Poort (Berchem), Driehoek (Ekeren), Park (Merksem) en Bist (Wilrijk).

In de zadenbibs kunnen geïnteresseerden gratis zaden van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten of bloemen meenemen. In ruil vraagt de bib om zelf zaden te oogsten en een deel terug te schenken. De zadenbib wil de traditie van zaden kweken en delen in ere houden en een netwerk uitbouwen van tuiniers die hun kennis delen. Een ploeg vrijwilligers zorgt voor het schoonmaken en verpakken van de zaden en maakt etiketten voor de zaadzakjes.

Bijen en vlinders

Dit jaar zetten de zadenbibs de wilde bijen in de kijker. Wie een tuin vol met bijen en vlinders wilt, kan een kijkje nemen in het nieuwe aanbod. Je vindt er bijvoorbeeld het Tübingermengsel dat is samengesteld uit eenjarige planten die veel nectar en pollen produceren en hierdoor veel bijen en vlinders aantrekken.

In bib De Driehoek in Ekeren vindt zaterdag om 13.30 uur ook een lezing door Peter Bauwens plaats. Deze auteur van ‘De nieuwe moestuin’ geeft een verfrissende introductie op wat een moestuin kan bieden met praktische tips.

Stekjesbib

Onder het motto ‘Haal meer groen in huis en zuiver zo jouw lucht’ is de zadenbib in bib Driehoek gestart met een stekjesbib. Groenliefhebbers kunnen stekken van kamerplanten doneren en ruilen. Stekjes zijn jonge nog niet verharde scheuten van een plant. Wie een stekje in een potje zand naar de stekjesbib brengt, mag er eentje kiezen uit de basiscollectie.