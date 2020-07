Antwerpse woonzorgcentra niet op slot, maar uitstapjes voor senioren worden moeilijker Philippe Truyts

24 juli 2020

13u10 0 Antwerpen Op slot gaan de Antwerpse woonzorgcentra beslist niet, maar fysiek contact tussen de bewoners en de familie of vrienden is er niet meer bij. Dat heeft schepen voor Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) beslist. Uitstappen buiten het rusthuis kunnen nog. Maar daarna moeten ze worden getest en 5 tot 7 dagen in hun kamer blijven.



De versoepelingen voor woonzorgcentra zijn volgens Fons Duchateau niet vol te houden. “Antwerpen telt meer dan 1 op de 3 nieuwe besmettingen in ons land. De meeste positief getesten zijn jonge mensen. Zij hebben een grotere weerbaarheid tegen het virus. Helaas geldt dat niet voor senioren. Het zou naïef zijn om te geloven dat zij buiten schot blijven met de huidige maatregelen.”

Geen bezoek op kamer

Het Zorgbedrijf Antwerpen wil nu voortbouwen op de ervaring van de eerste golf in het voorjaar. Duchateau: “We namen toen extra maatregelen die nóg groter onheil hebben voorkomen. We gaan dat opnieuw doen. Bezoeken op de kamer laten we niet meer toe. Ze gebeuren het best in open lucht, maar zonder lichamelijk contact. Mondmaskers zijn verplicht.”

We verbieden geen uitstappen. Maar wie de bubbel van zijn leefgemeenschap in het woonzorgcentrum heeft verlaten, moet daarna wachten op een negatief testresultaat. Dat kan tot een week duren. Fons Duchateau, schepen voor Seniorenzorg

Antwerpen gaat nog een stap verder dan wat de Vlaamse taskforce donderdag vastlegde. “We verbieden geen uitstappen. Maar wie de bubbel van zijn leefgemeenschap in het woonzorgcentrum heeft verlaten, moet daarna wachten op een negatief testresultaat. Dat kan tot een week duren. Contact met medebewoners is in die periode uitgesloten.”

Volgens Duchateau geven andere rusthuizen – naast het Zorgbedrijf dus – aan dat ze op dezelfde lijn zitten. “Onze animatoren zorgen intussen wel voor de nodige lichaamsbeweging. We beseffen hoe hard onze maatregelen bij de mensen aankomen. Het belangrijkste is dat we een lockdown van de woonzorgcentra kunnen vermijden. Dat zou een nieuw menselijk drama zijn voor bewoners en hun familie.”

De Wever: “Hartverscheurend”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) realiseert zich dat het voor velen een bittere pil om te slikken is. “Bewoners en hun familie hebben dit jaar al hartverscheurende momenten doorgemaakt. Ik weet dat zeer goed uit eigen ervaring in de familie. Maar we moeten de maatregelen nemen om de kwetsbaarsten te beschermen.”