Antwerpse woonzorgcentra klaar voor bezoek vanaf 18 mei: “Maar zonder afspraak en mondmasker kom je er niet in” Philippe Truyts

10 mei 2020

15u37 0 Antwerpen Een volle week geduld: dat moeten de bewoners van de rusthuizen van het Zorgbedrijf Antwerpen nog opbrengen voor ze opnieuw bezoek kunnen krijgen van kinderen of kleinkinderen. Schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) beklemtoont dat een bezoek énkel op afspraak mogelijk is. “En het gaat maximaal om één bezoeker per week.”

De Nationale Veiligheidsraad bracht afgelopen week toch een klein beetje goed nieuws voor de vereenzaamde senioren in woonzorgcentra. Vanaf 18 mei gaan de deuren weer open voor familieleden of vrienden. Er zijn wel strenge beperkingen.

Beperkingen

Fons Duchateau: “Zonder afspraak kom je er niet in. Een woonzorgcentrum waar zich plots enkele nieuwe coronagevallen manifesteren, zal ook niet openen. Bezoek in de kamer is uitgesloten. We zullen het organiseren in ruimten die voor de rest weinig worden gebruikt. Verder zullen de bewoners en het personeel chirurgische mondmaskers moeten dragen. Voor bezoekers volstaat een stoffen mondmasker. Zij moeten wel ten minste twee weken symptoomvrij zijn. Een bewoner die besmet is én ziek, gaat 14 dagen in quarantaine voor er opnieuw bezoek is toegelaten.”

Hoe lang de huidige regeling wordt aangehouden, is nog onduidelijk. “We gaan het zeker een tweetal weken doortrekken”, zegt Duchateau, die deel uitmaakt van de federale werkgroep voor de woonzorgcentra.

Geen oversterfte

Intussen is zowat iedereen in de instellingen van het Zorgbedrijf Antwerpen getest. Er zijn ook heel wat combitesten uitgevoerd in buurten met rusthuizen, serviceflats en veel thuiszorg. De oversterfte in de woonzorgcentra lag tot eind april niet hoger dan vorig jaar. Opmerkelijk toch, als je vergelijkt met de 46 procent oversterfte over de hele bevolking in de provincie Antwerpen.

“Maar ik wil de cijfers pas na de zomer goed analyseren voor conclusies. Het is wel zo dat we na de uitbraak van het coronavirus snel hebben ingegrepen in onze rusthuizen en de regels consequent hebben toegepast.”