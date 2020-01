Antwerpse wint prestigieuze designprijs voor haar Waterbench: zitbank, plantenbak en regenwaterton ineen ADA

22 januari 2020

20u40 0 Antwerpen 21 Henry van de Velde Award Winners dongen van 14 november tot en met 19 december naar de stem van het publiek. Bijna 6.000 stemmen werden uitgebracht. The Waterbench, een ontwerp van de Antwerpse Barbara Standaert voor Ebema wint met overtuiging.

De Henry van de Velde Awards honoreren al meer dan een kwarteeuw Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design een positieve impact hebben op de samenleving en de economie. Daarmee benadrukken deze awards de belangrijke maatschappelijke rol van de designer en zijn opdrachtgevers.

“De Henry van de Velde awards 2020 tonen aan dat design vandaag in alle vezels van het dagelijks leven zit. Stuk voor stuk zitten achter de winnaars ‘schone’ verhalen met een meerwaarde. Verhalen die gaan over een duurzame wereld en over het onderhouden van het sociaal weefsel. Over problemen van alledag oplossen. En ja, soms ook over schoonheid al dan niet gekoppeld aan functionaliteit. Designers zijn dé brug tussen de creatieve en de functionele wereld”, zegt Pascal Cools, Managing Director Flanders DC.

The Waterbench van de Antwerpse Barbara Standaert werd als winnaar bekroond en daarvoor kreeg Standaert de Henry van de Velde Public Gold Award 2020. Barbara Standaert ging op zoek naar hoe we natuurlijke processen kunnen herstellen en groen terug een plaats kunnen geven in het verstedelijkt landschap. De Waterbench speelt hier met haar functies als zitbank, plantenbak en regenwaterton op in. Deze functies worden met elkaar gecombineerd. De bank laat toe dat het regenwater doorheen het poreuze betonnen zitgedeelte sijpelt en wordt opgevangen in een spaarbekken van waterdicht beton waarin de planten hun water en voedsel vinden. Deze permanente en natuurlijke watervoorziening vraagt nauwelijks onderhoud, zorgt voor een blijvend groene touch in de stad en heeft een verkoelend effect.