Antwerpse wijnhandel Lelièvre viert 200-jarig bestaan in hippe JJ House: “Kwaliteit gaat voor alles, maar ook voor minder dan 10 euro kun je mooie wijn vinden” PhT

09 november 2019

18u10 1 Antwerpen Ga even zitten en drink een glas: wijnhandel Lelièvre in de Lange Herentalsestraat heeft 200 jaar op de teller. Hippolyte Lelièvre begon ermee in 1819. België bestond nog niet eens. De winkel was aan de Oever gevestigd. “De wijn kwam via de dokken in vaten aan. Mijn voorouders hebben nog wijn gebotteld tot de Tweede Wereldoorlog”, zegt eigenaar Patrick Lelièvre. “Op onze Chateau Pétrus prijkte het Antwerps wapenschild.”

Voor zijn jubileumdegustatie koos Lelièvre het JJ House uit, het Jacob Jordaenshuis dat sinds begin dit jaar is omgetoverd tot eventlocatie. Patrick Lelièvre (65) is de vijfde generatie die de familiezaak leidt. “Ik heb de zaak in 1986 van mijn vader overgenomen. De winkel lag toen aan de Pelikaanstraat. We hebben veel Joodse klanten, waarvoor we koosjere Israëlische wijn in huis hebben. Het grootste deel van ons aanbod is Frans.”

Kwaliteit

“Ik heb de liefde voor wijn jong opgepikt. Ik herinner me hoe ik als 17-jarige mee aan tafel zat bij L’Evangile (Pomerol, Bordeaux) en hoe de wijnbouwer vertelde dat hij even goed was als Pétrus. In de jaren ‘60-70 waren de wijnen van de grote ‘chateaux’ nog betaalbaar. Vandaag blijf ik op zoek gaan naar jong talent. Kwaliteit gaat voor ons boven alles. De finesse en elegantie van toppers probeer ik ook in kleinere wijnen te vinden. Een fles van minder dan 10 euro kan echt wel goed zijn.”

Lelièvre nodigde voor de degustatie ook enkele bekende wijnbouwers uit. Zoals Michel Aroldi van het uitmuntende Chateau Dompierre en de Hongaar Peter Wetzer.

Maar wat met de opvolging? Patrick Lelièvre laat het open. “Mijn zoon werkt in China. Hij zegt: misschien binnen tien jaar. In deze tijden is het niet eenvoudig om de banken te overtuigen als je een zaak wil beginnen of overnemen. Ik zou het jammer vinden als ik de winkel moet verkopen na vijf generaties.”

De degustatie in het JJ House, Reyndersstraat 6, 2000 Antwerpen, heeft ook zondag 10 november nog plaats van 13-19 uur.