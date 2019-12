Antwerpse wijk Nieuw Zuid krijgt tegen 2024 langgerekt park langs Schelde BJS

20 december 2019

16u47 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft de projectdefinitie, waarin de ambities van de bouwheer worden omschreven, van de Scheldekaaien Nieuw Zuid goedgekeurd. Ter hoogte van de nieuwe wijk Nieuw Zuid komt, langs de Schelde, een langgerekt park, bedoeld voor voetgangers en fietsers. Er komt ruimte om te spelen en te sporten, maar ook voor kleinschalige evenementen.

De stad Antwerpen is volop bezig met de heraanleg van de zeven kilometer lange Scheldekaaien. Het masterplan Scheldekaaien pakt in totaal zeven deelgebieden aan. Nieuw Zuid is een van die deelgebieden, het grenst aan het recent aangelegde Sint-Andries en Zuid. Nu de kaaimuurstabilisatie in dit gebied bijna afgerond is, kan een ontwerp voor de aanleg van de publieke ruimte opgemaakt worden.

“In de projectdefinitie voorzien we een groene publieke ruimte van maar liefst 53.000 vierkante meter en beperken we het overstroombare gedeelte tot een minimum. Het is de bedoeling om dit nieuw stukje kaaien nog deze legislatuur te realiseren”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

Als alles vlot verloopt, wordt er in 2020 een ontwerpteam geselecteerd. Het definitief ontwerp en de omgevingsvergunning volgt in 2021. De werken zouden in 2022 starten en tegen 2024 afgerond zijn.