Antwerpse Waterbus botst: 18 gewonden Redactie

10 december 2019

00u00 0

In Antwerpen zijn gisterochtend achttien gewonden gevallen toen de Waterbus - een taxidienst over de Schelde tussen Hemiksem en het centrum van Antwerpen - bij het aanmeren hard botste. Twee mensen raakten lichtgewond, zestien anderen moesten naar het ziekenhuis. Eén van hen, een matroos, was er erg aan toe en moest van boord worden gedragen. De meeste mensen hadden verwondingen in het gezicht omdat ze door de klap tegen de rugleuning van de stoel voor hen werden gekatapulteerd. De oorzaak van de botsing zou het slechte weer geweest zijn. "Het was eb, het waaide hard en er stond veel stroming. Bovendien was het nog donker. De Waterbus is bij het aanmeren tegen de punt van de steiger gebotst", aldus Gert Ickx van de Antwerpse haven. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Gedetineerden vergiftigen celmaat met broodje tonijn

Vier gedetineerden zullen wat langer in de gevangenis van Brugge moeten blijven. Ze kregen tot twaalf maanden extra celstraf omdat ze een medegevangene probeerden te vergiftigen. Ze voegden aan een broodje tonijn van M.A. (43) suboxone toe, een middel dat gebruikt wordt om af te kicken van heroïne maar dat gevaarlijk is voor wie geen drugs gebruikt. "Mijn cliënt ging buiten westen. Hij is er weken slecht van geweest", aldus de advocaat van het slachtoffer. Opdrachtgever Danny A. (41), die twaalf maanden cel kreeg, zou jaloers geweest zijn op de vertrouwensfunctie van het slachtoffer, dat in de keuken werkte. De anderen, die de pillen leverden, pletten en mengden, kregen een werkstraf of een lichtere celstraf. (SDVO)

2.000 kilo coke verstopt tussen mest in haven

De douane heeft in de haven van Antwerpen een partij van 2.019 kilo coke onderschept die bestemd was voor Nederland. Een 25-jarige Rotterdammer is aangehouden. De feiten dateren al van vorige maand, maar werden nog niet bekendgemaakt om het onderzoek niet in gevaar te brengen. De cocaïne zat verstopt tussen zakken met meststof in een container uit Colombia, zo bleek bij controle van de douane. De lading werd vernietigd, maar de container werd wel - na overleg tussen de Belgische en de Nederlandse autoriteiten - doorgezonden naar het afleveradres in Nederland. Toen de container bij een bedrijf in Alphen was geleverd, drong een arrestatieteam er binnen en werd de Rotterdammer aangehouden. De man zit in voorlopige hechtenis. Het onderzoek loopt nog, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Onterecht in sociale woning: 10.000 euro betalen

Een Antwerps koppel dat in een sociale woning verbleef, is veroordeeld tot het terugbetalen van zijn huurkorting. De twee bleken vier flats en zestien bouwgronden te bezitten in Turkije. Ook de gerechts- en onderzoekskosten moeten ze terugbetalen, wat de totaalsom op 10.000 euro brengt. Het Antwerps woonbedrijf Woonhaven deed voor het onderzoek een beroep op de gespecialiseerde firma SozaXpert. "Dat is noodzakelijk, want landen zoals Turkije, Suriname, Polen en Marokko geven die data niet zomaar vrij", zegt schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA).

Volgens een eerste steekproef bij 50 huurders zou bijna de helft geen recht hebben op een sociale woning. "We kijken onder meer naar bepaalde signalen, zoals een levensstijl die niet strookt met die van een sociale huurder. In sommige gevallen worden we ook getipt door familieleden." Duchateau stelt dat Antwerpen "de kar trekt" in dergelijke onderzoeken. "We hopen dat Vlaanderen een kader creëert." Volgens hem kan er zo iets gedaan worden aan de wachtlijsten bij de sociale woningen.