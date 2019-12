Antwerpse vzw Payoke kreeg dit jaar al 129 meldingen over loverboys: “Jongste slachtoffer was amper 12” Jan Aelberts

16u13 0 Antwerpen Bij het meldpunt voor loverboys van de Antwerpse vzw Payoke zijn dit jaar al 129 meldingen binnengekomen over mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het meldpunt is bedoeld voor onder meer jeugdinstellingen, scholen en ouders uit heel Vlaanderen die een sterk vermoeden hebben dat een meisje in de ban is geraakt van een tienerpooier.

In 25 dossiers identificeerde Payoke intussen effectief een loverboyproblematiek. “Het gaat daarbij om 10 meldingen van dit jaar en 15 uit 2018", zegt Frederik Dejonghe, jurist bij Payoke. “De dossiers worden verder besproken met politie en parket en we bekijken of we de meisjes in kwestie kunnen laten erkennen als slachtoffers van mensenhandel, zodat we hen nog verdere begeleiding kunnen geven.” In 16 gevallen ging het trouwens om loos alarm.

Vertrouwensband

Het meldpunt werd begin dit jaar officieel opgestart met geld dat toenmalig Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) vrijmaakte. Payoke was voordien wel al op eigen houtje met de problematiek bezig, stelt de vzw. Het kan ook lang duren voor er een conclusie wordt getrokken uit het onderzoek na een melding. “We proberen telkens contact te zoeken met het meisje waarvan sprake en bouwen stilaan een vertrouwensband met haar op door er onvoorwaardelijk voor haar te zijn”, zegt Dejonghe. “Onze begeleiding gebeurt ook steeds in samenspraak met politie en parket.”

Zowat de helft van de meldingen kwamen uit het Antwerpse zelf. De meeste slachtoffers zijn logischerwijs minderjarig, het jongste slachtoffer was amper 12 jaar. Payoke werkt momenteel met twee psychosociale begeleiders en een jurist rond het thema, begin 2020 komt er nog een begeleider bij. Dat is nodig, klinkt het, want momenteel zijn er 25 mogelijke slachtoffers die wachten op begeleiding.