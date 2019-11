Antwerpse vzw organiseert event rond seksueel geweld: “Harde getuigenissen moeten ons land opnieuw wakker schudden” Jan Aelberts

04 november 2019

14u21 2 Antwerpen Een wake-upcall. Dat moet het event van ‘PUNT. vzw’ zijn, een organisatie voor slachtoffers van seksueel geweld. “Op 16 november zullen die slachtoffers zélf ons land opnieuw wakker schudden”, zegt Ayke Gubbels (27) van de vzw. Eerder organiseerde ze mee de mars voor Julie Van Espen tegen seksueel geweld in Antwerpen.

Het gaat hard voor PUNT. vzw. Goed nieuws kan je dat bezwaarlijk noemen. “Het betekent vooral dat er nog ontzettend veel werk is in België”, zegt voorzitter van de vzw Ayke Gubbels. “De verhalen die we horen zijn harder dan ik ooit had kunnen vrezen. Mensen die sinds hun drie jaar jarenlang misbruikt zijn geweest, minderjarige meisjes die geprostitueerd worden. We merken dat de nood aan begeleiding op àlle niveaus hoog is. Onze drie praatgroepen zitten vol, binnenkort komen er nog twee bij. Eén ervan zal specifiek voor mannen zijn, ook zij worden slachtoffer van seksueel geweld. Een andere groep die vaak vergeten wordt, zijn de familie en partners van slachtoffers. Ook op hen is de impact immens.”

Een meisje vertelde me dat na de verkrachting haar pijngrens zo hoog was, dat ze een dokter vertelde dat ze de pijn die ze voelde, amper een drie op tien gaf. Ze had een niercrisis, maar werd zonder scan naar huis gestuurd Ayke Gubbels

Julie Van Espen

Met een groot event in het Antwerpse Radisson Blu wil ‘PUNT. vzw’ ons land opnieuw wakker schudden. “Eerder heb ik mee de mars tegen seksueel geweld in Antwerpen georganiseerd”, zegt Ayke. “15.000 mensen liepen in stilte mee om het signaal te geven dat we niet goed bezig zijn. Die mars kwam er na de moord op Julie Van Espen, de studente die zich tegen haar aanrander verzette en daarom vermoord werd. Ook de ouders en vriendinnen van Julie staan voor honderd procent achter onze vzw. Ze denken mee en een tante van Julie zal een tekst van de ouders van de studente voorlezen op 16 november.”

In shutdown

Zo stil als de mars was, zo luid moet het event zijn. “Dit keer willen we ook echt van ons laten horen. Vier moedige slachtoffers zullen getuigen over wat ze meegemaakt hebben”, zegt Ayke. “Hun verhalen zijn hard - het gaat over jarenlang misbruik, incest, verkrachting - maar soms moet je hard zijn om vooruit te komen. Want ons land kan zoveel beter. Dat zaken van seksueel misbruik niet langer kunnen verjaren is belangrijk, maar we moeten ook leren omgaan met slachtoffers. Inspecteurs van de politie doen ongetwijfeld hun best een slachtoffer zo goed mogelijk op te vangen, maar ze hebben vaak niet genoeg achtergrond om gepast te reageren. Zo zijn ze vaak niet vertrouwd met het idee van ‘dissociatie’. Een slachtoffer kan tijdens een verhoor ‘in shutdown’ gaan, niet meer in staat zijn om te praten. Als je dat niet weet, kan je het interpreteren als iemand dit niet wíl praten. Een meisje vertelde me dat na de verkrachting haar pijngrens zo hoog was, dat ze een dokter vertelde dat ze de pijn die ze voelde amper een drie op tien gaf. Ze had een niercrisis, maar werd zonder scan naar huis gestuurd.”

Kluwen van therapeuten

Behalve praatgroepen wil de vzw slachtoffers ook wegwijs maken in het kluwen van therapeuten en hulpverleners. Doorverwijzing is één van de taken waar PUNT. vzw op inzet. “Maar soms is gewoon luisteren óók al zoveel waard", zegt Ayke. “En elke kleine stap vooruit is er één. Het voorkomt dat we cynisch worden.”

Behalve getuigenissen zal ook een panel met onder andere seksuoloog Wim Slabbinck, Bleri Lleshi, schrijver van het boek ‘Liefde in tijden van angst’ en rechercheur Ellen Van de Weghe verschillende thema’s rond seksueel geweld bespreken. Het event is toegankelijk voor iedereen en gratis. De organisatie vraagt wel op voorhand in te schrijven via deze link. Meer info over ‘PUNT. vzw’ vind je op de website puntvzw.be.

1 op 3 vrouwen slachtoffer

Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt dat seksueel geweld wereldwijd een groot probleem vormt. 1 op 3 vrouwen en 1 op 8 mannen wordt in zijn of haar leven het slachtoffer van seksueel geweld. Vrouwen en meisjes met een beperking - in het bijzonder vrouwen met een verstandelijke beperking - lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld.

Het meest recente globale onderzoek rond seksueel geweld dateert uit 2013, uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport stelt vast dat 25,4% meisjes en vrouwen in Europa seksueel en/of fysiek geweld door (ex-)partners hebben meegemaakt en 5.2% seksueel geweld door niet-partners. Uit Sexpert: Basisgegevens van de survey naar seksuele gezondheid in Vlaanderen (2012) blijkt dat 13.8% van de Vlaamse vrouwen en 2.4% van de mannen in de leeftijd van 18-80 jaar seksueel geweld meemaakten.