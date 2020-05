Antwerpse Vredegerechten en politierechtbanken weer volledig operationeel BJS

11 mei 2020

10u18 0 Antwerpen In de provincie Antwerpen zijn de vredegerechten en de politierechtbanken vanaf vandaag weer volledig operationeel. Er wordt met tijdsblokken gewerkt en iedereen moet een mondmasker dragen en de regels rond ‘social distancing’ respecteren.

Vrederechters en politierechters zijn ‘nabijheidsrechters’. Heel wat mensen komen hun zaak er zelf bepleiten, of vergezellen hun advocaat. De zittingzalen zijn dan ook doorgaans goed gevuld. Door de coronacrisis werden daarom heel wat zaken uitgesteld.

Nu de maatregelen versoepeld worden, kunnen de vredegerechten en de politierechtbanken weer op volle kracht beginnen draaien. “Het grote verschil met vroeger is dat partijen nu worden opgeroepen op een bepaald uur, zodat gewerkt kan worden met tijdsblokken. We vragen met nadruk dat iedereen stipt op het voorziene uur aanwezig is”, klinkt het in een persmededeling.

Doktersattest

Wie niet verschijnt, kan dus opnieuw bij verstek veroordeeld worden. Wie om medische redenen - die verband houden met de COVID-19-pandemie - echt niet naar de rechtbank kan komen, kan contact opnemen met de griffie en een doktersattest bezorgen.

“Iedereen zal een mondmasker moeten dragen en de regels rond social distancing strikt moeten respecteren. Aangezien er per zitting maar enkele mensen worden toegelaten, wordt met aandrang gevraagd om alleen komen. De rechter, de griffier en de deurwaarder zullen in de zittingszaal duidelijk maken wat kan en niet kan.”