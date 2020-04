Antwerpse vereniging ‘Amana Trust’ verzamelt eten voor daklozen Jan Aelberts

20 april 2020

16u37 0 Antwerpen Dak- en thuislozen hebben het extra moeilijk in deze coronatijden. Met een maaltijd willen de Antwerpse Ihsane en haar vereniging ‘Amana Trust’ hen helpen.

“De daklozencentra slaakten een noodkreet", zegt Ihsane. “Door de strenge maatregelen kunnen ze minder producten aanvaarden. Ook kan er moeilijker worden gekookt in de centra zelf. Daarom brengen wij elke zaterdag en zondag een lunch naar de daklozen in de centra. We krijgen veel hulp. Zo was er een pizzeria die heel veel pizza’s doneerde. Iemand anders maakte een couscoussalade voor tachtig mensen.”

“Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers van alle leeftijden. Ook kinderen komen meehelpen. Zelf ben ik student en projectleider van onze daklozenactie. De daklozencentra zijn erg belangrijk als mensen in hun kot moeten blijven. Voor dak- en thuislozen is het een hele geruststelling dat wij er elke zaterdag en zondag staan met eten.”

Amana Trust is actief in Marokko en België. “In Marokko hebben we projecten rond infrastructuur en onderwijs, ook voor weeskinderen”, zegt Ihsane. “In België organiseren we noodhulp voor dak- en thuislozen. Zo deelden we de afgelopen jaren al tienduizend noodpakketten uit met voedsel of hygiënische producten.”