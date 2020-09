Antwerpse universiteiten en hogescholen openen academiejaar online met speech van burgemeester De Wever: “We laten onze maatschappij niet verlammen, integendeel” ADA

24 september 2020

11u48

Met een online zitting heeft de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) donderdag het academiejaar coronaveilig geopend. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) sprak de studenten toe in een videoboodschap.

De plechtige opening van het academiejaar vond donderdag niet plaats in een volle Stadsschouwburg, maar met een digitale zitting met videoboodschappen en een rondetafelgesprek. Studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zorgden voor muziek.

Burgemeester De Wever riep in zijn welkomstrede de nieuwe generatie studenten op om hun dromen en ambities niet alleen te laten kleuren door de huidige crisis. “We laten onze maatschappij niet verlammen, integendeel. We moeten dit momentum aangrijpen om - meer dan ooit - fundamentele stappen vooruit te zetten.” Jonge mensen die hoger onderwijs starten, zijn daarbij erg nodig, vindt De Wever.

Voor associatievoorzitter Robert Voorhamme toonde de snelle overstap naar digitaal onderwijs aan dat er op die manier differentiatie in de praktijk gebracht kan worden. “Dat mogen we niet kwijtraken na corona.”

Veerle Hendrickx, algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool, zag tijdens corona veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel bij studenten, docenten en medewerkers. “Zo kwamen we opnieuw tot de essentie van wat hoger onderwijs is. Een lerende gemeenschap tot stand brengen met gelijkwaardige partners die gezamenlijk voor een doel gaan, en ruimte bieden om te leren - in alle opzichten.”