Antwerpse unief rouwt om kruidenier Jean-Pierre (59): “Zijn flauwe moppen en broodpudding waren legendarisch” Jonathan Bernaerts

20 juni 2019

16u11 28 Antwerpen De Universiteit Antwerpen rouwt om het verlies van Jean-Pierre Sneyers (59). De legendarische uitbater van de kruidenier tegenover de Stadscampus overleed woensdag onverwacht na hartfalen. “Een groot verlies voor onze universiteit”, reageert UA-rector Herman van Goethem.

Jean-Pierre, J.P. voor de vrienden, hield al vier decennia lang zijn winkeltje open aan de Grote Kauwenberg, pal tegenover de hoofdingang van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Zijn spotgoedkope prijzen - drankjes aan inkoopprijs en verse plakken kriek-appel of cocoscake aan 1 euro - maar ook zijn entertainment trokken doorgaans lange rijen studenten, tot op de stoep. Op een heel droge manier kon Jean-Pierre als een volleerd marktkramer élke verkoop stofferen van een babbeltje.

Bij de studenten van de UA komt het plotse overlijden van Jean-Pierre hard aan. Althans, dat blijkt uit de massale reacties op sociale media. “Rust zacht J.P. Enkele weken geleden nog de lekkerste cake bij jou gehaald”, schrijft iemand. “Een groot verlies in Antwerpen”, vindt iemand anders. “Ik maakte altijd speciaal een omweg om bij Jean-Pierre een broodje te halen.”

Winkel voorlopig dicht

Ook rector Herman Van Goethem reageert bedroefd. “Zijn overlijden is een groot verlies voor onze universiteit. Toen ik midden jaren zeventig aan de universiteit studeerde was Jean-Pierre er al. Met zijn flauwe mopjes en zijn heerlijke broodpudding was hij werkelijk een legendarisch figuur.”

Naast een joviale, warme man herinnert de UA-rector Jean-Pierre ook als een ‘handige zakenman’. “Jean-Pierre heeft zijn eenvoudige kruidenierszaakje van destijds omgebouwd tot een dynamische zaak die precies inspeelt op de noden van onze studenten. Dat is bewonderenswaardig.”

Jean-Pierre baatte zijn zaak samen uit met zijn vader. Hoe de toekomst eruitziet, is onduidelijk. Aan de deur prijkt alvast een bordje met de boodschap: “Wegens familiale omstandigheden zal de winkel voor onbepaalde tijd gesloten zijn.”