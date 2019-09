Antwerpse unief ontwikkelt de ‘NarcoReader’: “Apparaatje spoort drugs een pak accurater op” Universiteit Antwerpen coördineert Europees project voor efficiëntere opsporing drugs BJS

13 september 2019

12u25 1 Antwerpen Met een nieuw apparaat kunnen politie- en douanediensten binnenkort met veel grotere accuraatheid illegale drugs detecteren. De NarcoReader werd ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en kan binnen 40 seconden en met bijna volledige zekerheid bepalen welke stoffen in een onbekende substantie zitten.

Politiediensten en douane investeren heel wat tijd en middelen in het opsporen van illegale middelen. Meldingen van drugsvondsten in de Antwerpse haven zijn bijna dagelijkse kost, en afgelopen zomer was de thematiek ook actueel op het dancefestival Tomorrowland. Geregeld lopen smokkelaars, dealers en gebruikers tegen de lamp, maar vanzelfsprekend is de strijd tegen drugs(handel) verre van.

Valse positieven

Om successen te boeken is het van groot belang dat het opsporen en het identificeren van illegale drugs op een efficiënte manier gebeurt. Vandaag werken politie en douane ‘on the spot’ nog steeds met eenvoudige kleurentesten, gebaseerd op chemische reacties.

“Maar daar zijn meerdere nadelen aan verbonden”, zegt professor Karolien De Wael van het departement Chemie van de UAntwerpen, die het project coördineert. “Sommige onschuldige substanties geven bijvoorbeeld ook een verkleuring, net zoals bij cocaïne. Het resultaat blijkt dus vaak – na een dure controle in het labo – vals positief te zijn. De accuraatheid van de kleurtest voor cocaïne is slechts ongeveer 70 procent.”

“Wij werken aan een technologie die met een elektrochemische sensor werkt”, gaat professor De Wael verder. “Dit toestelletje, de NarcoReader, stuurt via een elektrode een kleine elektrische impuls door het staal. Binnen de veertig seconden verschijnt het resultaat van de test op de gekoppelde smartphone of tablet. De NarcoReader maakt een einde aan de vele vals positieven en valse negatieven. Het toestelletje heeft een accuraatheid van 98 procent, zo leerden testen met cocaïne in het labo ons.”

Om de nieuwe technologie te ontwikkelen investeert Europa 5,5 miljoen euro in het BorderSens-project. De UAntwerpen coördineert de werkzaamheden van een consortium, dat zestien partners uit acht EU-lidstaten bundelt. Tot de partners behoren universiteiten, grensautoriteiten, politiediensten van havens en luchthavens, organisaties zoals het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, en enkele bedrijven.

“Enorm potentieel”

De douane- en politiediensten die de NarcoReader gaan uitproberen, zijn alvast enthousiast. “De huidige drugstesten zijn vaak ontoereikend, we zijn dus al langer op zoek naar een manier om een meer performante analyse van substanties te kunnen doen”, zegt een vertegenwoordiger van de Europese douanegemeenschap, die liever anoniem blijft. “De NarcoReader heeft een enorm potentieel en kan een belangrijk hulpmiddel zijn in de strijd tegen drugshandel in bijvoorbeeld de Antwerpse haven. Of de luchthaven van Brussel, waar via luchtpost of aircargo ook verdovende middelen toekomen.”

De NarcoReader werd uitgebreid gebruikt en met succes getest op het opsporen van cocaïne in een labo-omgeving. Het apparaatje, dat in de hand past, wordt het komende jaar in verschillende Europese landen uitgebreid getest in de praktijk.