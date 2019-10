Antwerpse tunnels ‘s nachts paar uur dicht voor onderhoud Jan Aelberts

01 oktober 2019

12u58 3 Antwerpen Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan de tunnels in ons land. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Een overzicht.

Kennedytunnel: 7 en 8 oktober

In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 oktober wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 8 op woensdag 9 oktober, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21 uur en 5 uur is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30 uur afgesloten.

Craeybeckxtunnel: 9 en 10 oktober

In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 oktober wordt er in de Craeybeckxtunnel (E19) in Antwerpen gewerkt in de koker richting Antwerpen. De daaropvolgende nacht, van donderdag 10 op vrijdag 11 oktober, wordt er in de koker richting Brussel gewerkt. Tijdens de werken (tussen 21 uur en 6 uur) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid. De oprit van de Singel naar de Craeybeckxtunnel wordt vanaf 20.30 uur afgesloten.

Frans Tijsmanstunnel: 14 en 15 oktober

Tijdens de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 oktober wordt er in de Frans Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Beveren. Tijdens de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 oktober is de koker richting Stabroek aan de beurt. Tijdens de werken (tussen 20 uur en 04.30 uur) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Scheldelaan.

Beverentunnel: 16 en 17 oktober

Tijdens de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober wordt er in de Beverentunnel (R2) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Stabroek. Tijdens de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 oktober is de koker richting Beveren aan de beurt. Tijdens de werken (tussen 20 uur en 6 uur) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de sluis van Kallo.