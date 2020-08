Antwerpse tramlijnen 11 en 12 rijden vanaf donderdag 13 augustus weer uit Annelin Marien

12 augustus 2020

16u51 1 Antwerpen Vanaf morgen, donderdag 13 augustus, rijden de tramlijnen 11 (Berchem station – Melkmarkt ) en 12 (Sportpaleis – Centraal Station ) weer uit, zoals voorzien in de dienstregeling. De Lijn schafte tijdens de hittegolf de twee tramlijnen af, zodat de oudere tramstellen zonder airco op stal konden blijven.

Omdat de temperaturen de volgende dagen enigszins normaliseren en het KMI nu ook voor de provincie Antwerpen code rood verlaagt naar code oranje, draait De Lijn de tijdelijke herschikking van haar Antwerpse tramnet terug. De Lijn zag zich door het extreme zomerweer van de afgelopen dagen genoodzaakt het Antwerpse tramnet te herschikken op dagen dat code rood van kracht was. De tramlijnen 11 en 12 reden op die dagen niet uit. Door deze herschikking werd het mogelijk om op de andere tramlijnen maximaal trams in te zetten met airconditioning (Albatros) en luchtblazers (Hermelijn) en de oudere PCC-trams vrijwel volledig op stal te houden. Deze extra hittemaatregelen onder code rood worden nu teruggeschroefd. Vanaf donderdag 13 augustus rijdt het volledige tramnet in Antwerpen weer uit.