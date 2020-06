Antwerpse terrassen zitten goed vol op de eerste zaterdag na de lockdown Annelin Marien

13 juni 2020

19u04 1 Antwerpen Het is 30 graden en de horeca is voor de eerste zaterdag weer open na de lockdown: de Antwerpse terrassen draaien vandaag op volle toeren. Zowel op de Groenplaats, de Grote Markt, de Marnixplaats, het Mechelseplein, rond het MAS en op nog veel andere plekken in de stad was het vandaag over de koppen lopen. In het centrum kwamen vooral shoppers iets drinken als verfrissing tijdens het winkelen. “Na drie maanden doet het goed om in de zon op een terrasje te zitten.”

Voor de cafés op de Groenplaats kwam deze warme zaterdag net op tijd. Sinds gisteren mogen horecazaken namelijk hun terras uitbreiden over het plein. Op die manier kunnen zij meer klanten ontvangen en toch in regel blijven met de coronamaatregelen. Marie en Keany maakten alvast dankbaar gebruik van dat vergrootte terras. “Wij zijn wat aan het shoppen, dus is het leuk dat je met zo’n weer toch even iets kan komen drinken”, vertelt Marie. “Die verlenging van de terrassen is een goed idee geweest, want het is hier zelfs nog gezelliger dan normaal. Gisteren zijn we ook al samen op café geweest, we hebben het er dus al van ‘gepakt’!” (lacht)

Ook Mee Ran Van Uytsel, eigenares van café 't Klokske op de Groenplaats, is blij met de uitbreiding van de terrassen. “Zo kunnen we onze verliezen toch een beetje compenseren”, zegt ze. “We missen de toeristen wel, maar nu met het mooie weer, zit ons terras toch goed vol met lokale en vaste klanten. Tijdens de week was er nog niet heel veel volk, maar het wordt elke dag drukker.”

Ook op het terras van café Maurice & Dietrich zit er veel volk. Eigenares Ellen Bogaerts is blij dat ze weer aan de slag is. “De heropening verloopt heel goed, mensen zijn blij dat ze weer eens buiten kunnen komen. Rond de middag zat ons terras dan ook goed vol.” Vriendinnen Anita en Maria zijn er vaste klant. “Na drie maanden doet het goed om in de zon op een terrasje te zitten”, vertellen ze. “Wij zijn allebei op pensioen, dus wij gingen regelmatig samen iets drinken. We hebben hier een uurtje gezeten, zometeen maken we nog een kleine wandeling en dan stoppen we waarschijnlijk weer op een ander terrasje!”



