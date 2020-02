Exclusief voor abonnees Antwerpse tattoo-artiesten stellen persoonlijke kunst tentoon: “We kunnen ook zónder naald en inkt uit de voeten”

Jonathan Bernaerts

20 februari 2020

11u01 0 Antwerpen De collega’s van de bekende Antwerpse tattoozaak Glorybound kunnen ook zonder naald en inkt uit de voeten. Dat bewijzen ze dit weekend in kunstenplatform KOP, waar hun persoonlijke werken eenmalig wordt getoond. “Wij zijn met kunst bezig. Dat willen we hier bewijzen.”

Het was de 28-jarige Argentijn Matias Canteros, die als ‘gastartiest’ bij Glorybound aan de slag is, die met het idee kwam om een expo te houden. “De persoonlijke werken van de collega’s zijn zo boeiend dat ik al langer vond dat we er eens mee naar buiten moesten komen. Met deze expo willen we tonen die we niet enkel op de menselijke huid, maar ook op andere dragers prachtige kunst kunnen maken.”

Vandaag koop je voor 30 euro online een ‘voddenmachine’ en kan je - de meesten doen het gewoon thuis - aan de slag. Een kwalijke evolutie, als je het mij vraagt Joe Dynamite

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis