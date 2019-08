Antwerpse tafelschuimer toont berouw: “Ik zal alle gedupeerden vergoeden” BJS

27 augustus 2019

16u51 0 Antwerpen “Ik wil me excuseren en zal alle gedupeerden vergoeden.” Dat zegt M.D., die in verschillende Antwerpse horecazaken vertrok zonder te betalen. De tafelschuimer kwam het afgelopen weekend in het oog van de storm terecht, nadat een cafébaas hem met naam, toenaam én foto op Facebook plaatste.

“Wat valt er te zeggen als je zulke beschuldigingen over je heen krijgt? Ik geef toe: ik ben in heel wat horecazaken weggegaan zonder te betalen. Maar ik zal iedereen te vergoeden”, excuseert M.D. zich dinsdagmiddag. “Omdat ik me eenzaam voel, zoek ik cafés en restaurants op. Dat ik niet betaal, komt eerder door dronkenschap of onwetendheid. Ik wil me verontschuldigen bij alle gedupeerden en ik hoop alles snel in der minne te regelen.”

M.D. kwam het afgelopen weekend in het oog van de storm terecht, nadat Yves Klinkhamers, de baas van café Pelikaan op de Melkmarkt en Batavier op het Eilandje, de tafelschuimerij van de Antwerpse twintiger in een vlammende Facebookpost aan de kaak stelde. Klinkhamers noemde M.D. in het bericht met naam en toenaam én zette er zelfs een foto bij. “Nee, ik wil hem niet publiekelijk aan de schandpaal nagelen”, zei Yves, die inmiddels klacht bij de politie indiende. “Ik zie het als mijn plicht om collega’s voor onsportieve cafégangers zoals M.D. te waarschuwen. Ik hoop dat hij zijn fouten inziet, zijn slachtoffers vergoedt en geen nieuwe meer maakt.”

Halve horecawereld opgelicht

Tot Yves’ grote verbazing werd zijn Facebookpost druk gedeeld en stroomden de reacties massaal binnen. “Uit de vele reacties die ik krijg, leid ik af dat M.D. de halve Antwerpse horecawereld heeft opgelicht”, aldus Yves. “In tientallen cafés, zoals Kapitein Zeppos, Den Artist, Berlin, Boer Van Tienen, Zurich, ’t Licht der Dokken, Bar Du Port, heeft M.D. blijkbaar rekeningen openstaan.”

De verhalen die nu de ronde doen, zijn de zaakvoerder van Ciro’s, het bekende restaurant op de Amerikalei waar M.D. tot voor kort kelner was, niet vreemd. “Ik was gewaarschuwd door collega’s uit de Antwerpse horeca en hield M.D. bewust weg van het geld. Bij mijn weten heeft hij hier op financieel vlak niets mispeuterd. M.D. heeft hier wel maar een dikke maand gewerkt. Ineens is hij niet meer komen opdagen.”

Serieus pak rammel

De zaakvoerder van Ciro’s toont zich wel wat bezorgd over zijn vroegere werkkracht. “Ik vrees dat hij een van de dagen een serieus pak rammel vastheeft. Drankschulden zijn – behalve de laatste consumptie - niet te innen. Door zonder te betalen te vertrekken, zadel je de mensen achter de bar met grote problemen op. Zij moeten het tekort bijpassen en hebben zo soms een hele dag of avond gratis gewerkt. Ik kan me voorstellen dat heel wat mensen bijzonder kwaad op M.D. zijn.”