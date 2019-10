Antwerpse ‘studentenflik’ vrijgepleit: controversiële reacties online komen niet van hem BJS

24 oktober 2019

17u55 1 Antwerpen De controversiële reacties op online artikels van deze krant komen dan toch niet van de nieuwe Antwerpse campusagent, de 27-jarige Mats Hoydonx. Dat blijkt uit een intern onderzoek van de politie.

De nieuwe Antwerpse ‘studentenflik’ Mats Hoydonx kwam vorige maand bij de start van het academiejaar al meteen in opspraak. Op de nieuwssite van deze krant waren allesbehalve fraaie reacties opgedoken. Ze waren geplaatst onder dezelfde naam als die van de campusagent.

Over bedelaars schreef de auteur bijvoorbeeld dat “ze beter hadden moeten studeren op school, de bende armoezaaiers”. Hij of zij vond het beleid van N-VA niet streng genoeg voor agressieve bedelaars en noemde de linkse studenten van de KU Leuven die vorig jaar betoogden tegen het beleid van Theo Francken “parasieten die hun dwaas idealisme en schandalen financieren met ons belastinggeld”. Ook verdedigde de auteur in kwestie openlijk twee inspecteurs die veroordeeld werden omdat ze een tiener hadden mishandeld tijdens een arrestatie.

De Antwerpse politie onderzocht of de uitspraken effectief van hun collega kwamen. Maar dat blijkt dus niet het geval. “Uit intern onderzoek is inderdaad gebleken dat de reacties niet van onze campusagent afkomstig zijn”, bevestigt politiewoordvoerder Willem Migom. “Hiermee is de zaak dan ook afgesloten. We wensen onze campusagent alle succes in zijn verdere loopbaan. De voorbije weken heeft hij alvast prima werk geleverd.”