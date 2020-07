Antwerpse studenten worden in de bloemetjes gezet met persoonlijk gedicht van Seckou Ouologuem



CVDP

02 juli 2020

17u03 0 Antwerpen Stadsdichter Seckou Ouologuem schreef een gedicht als persoonlijke afsluit van het academiejaar voor alle studenten die deze gebeurtenis niet op gewone wijze kunnen vieren. Met het gedicht wilt hij samen met de stad Antwerpen en het studentenplatform STAN alle studenten op gepaste wijze in de bloemetjes zetten na de moeilijke lockdownperiode.

STAN is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse hogeronderwijsinstellingen en het Antwerps Studentenoverleg. Het studentenplatform hield via zijn studentenbarometer de vinger aan de pols bij studenten tijdens de coronacrisis. Ondanks de moeilijke periode hebben ze zich erdoor geslagen. STAN wil hen daarom nu, op het einde van het academiejaar, in de bloemetjes zetten.

Dat gebeurt met een persoonlijk voor hen geschreven en gebracht gedicht van stadsdichter Seckou Ouologuem. De stadsdichter helpt om ruimtes persoonlijk en betekenisvol te maken, en dat vult STAN in deze bijzondere tijden met Seckou graag gepast in. Want zoals hij zelf zegt: ‘we’re in this together’.

Het gedicht ter ere van alle Antwerpse studenten wordt hen bezorgd via de digitale kanalen van STAN. Op de website zullen studenten het kunnen lezen én beluisteren. Seckou brengt het immers speciaal voor hen ook in een audiofragment.

STAN vraagt extra aandacht en felicitaties voor de studenten die in deze tijden er ook nog eens in slaagden hun diploma hoger onderwijs te halen. Daarom stelt ze op haar website gratis downloadbare felicitatiekaartjes ter beschikking.