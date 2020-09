Antwerpse studenten vieren start academiejaar online met Students On Stage: “Studentenleven zal coronaproof doorgaan”



Caroline Van de Pol

21 september 2020

11u21 0 Antwerpen Ook dit jaar wordt het academiejaar in Antwerpen traditiegetrouw ingezet met het studentenfestival Students On Stage. Wegens de coronacrisis besloot Unifac, de overkoepelende studentenvereniging, om het evenement via een livestream te laten doorgaan. Daarnaast wordt vandaag het VUAS-platform gelanceerd als nieuwe plek om het studentenleven virtueel levendig te houden.

Students on Stage is het openingsfestival van Unifac, de overkoepelende studentenvereniging aan de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Het evenement vond de voorbije zes edities plaats op het Sint-Jansplein en lokte afgelopen jaar bijna 10.000 studenten. Om het academiejaar ook dit jaar feestelijk in te zetten, werd een virtueel alternatief op poten gezet. “Het is de bedoeling dat de studenten in hun bubbel, op kot, de livestream volgen tussen 13 uur en 21 uur via de Facebookpagina van Unifac. Met uitzicht op de skyline van de stad Antwerpen zullen verschillende artiesten hun muziek draaien in de Royal Yacht Club Belgium”, vertelt Robin Boel, voorzitter van Unifac.

Doorheen de livestream zullen de 21 studentenverenigingen van de Stadscampus Universiteit Antwerpen zich voorstellen. Ook de rector Herman Van Goethem en schepen van onderwijs en jeugd Jinnih Beels zullen aanwezig zijn om de studenten te verwelkomen. “Tijdens de livestream zal ook onze ingehuurde fotograaf op verzoek afkomen naar de verschillende kotbubbels om daar een leuke foto te nemen. Daarnaast geven we verschillende grote prijzen weg, allemaal op maat van de studenten.”

VUAS-platform

Vandaag lanceren de overkoepelende studentenverenigingen Unifac en ASK-Stuwer ook het nieuwe online platform VUAS (Verenigde Universiteit Antwerpen Studenten). Op het platform kunnen de verschillende studentenclubs onder andere lidkaarten en merchandise verkopen. “Het is de bedoeling dat het studentenleven blijft doorgaan, ditmaal in een coronaproof jasje” legt Robin Boel uit.

De livestream van Students on Stage is te vinden op de Facebookpagina van Unifac. Meer informatie over de studentenvereniging vind je op de website.