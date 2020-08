Antwerpse studente mist drie herexamens door quarantaine: “Een jaar extra studeren door de coronacrisis? Dat zie ik niet zitten” Annelin Marien

11 augustus 2020

16u57 0 Antwerpen Suraiah Tavares (21), studente aan de opleiding Secundair Onderwijs wiskunde-geschiedenis, ziet af tijdens de tweede zit: haar zus testte vorige week positief op Covid-19, waardoor het hele gezin twee weken in quarantaine moet. Suraiah’s drie herexamens vallen nu in het water, en ze zit met de handen in het haar. “Een jaar langer studeren door de coronacrisis zie ik echt niet zitten”, aldus Suraiah.

Twee weken quarantaine voor het hele gezin: dat was het verdict dat Suraiah en haar broers, zussen en ouders kregen nadat haar oudere zus positief testte op Covid-19. Dat kon voor Suraiah niet op een meer ongelegen moment komen, want maandag begint de herexamenperiode. Hun quarantaine duurt nog tot 24 augustus, waardoor ze drie herexamens mist.

“Ik mag het huis niet uit, maar mijn drie herexamens vinden allemaal plaats op de campus”, aldus Suraiah. “Ik kan ze dus niet gaan afleggen, en bij KdG is er niemand die ik kan bereiken. Ik heb al verschillende mails gestuurd naar de ombudsdienst van KdG en de overheidsdiensten, maar ik heb nog geen antwoord gekregen. Ik zit met de handen in het haar, terwijl ik mij zou moeten focussen op studeren: over minder dan zes dagen begint mijn tweede zit.”

Onduidelijkheid

Volgend jaar zou Suraiah normaal gezien afstuderen, maar dat wordt nu steeds onzekerder. “Normaal organiseert KdG één inhaaldag voor herexamens, maar drie examens op één dag zie ik niet zitten”, vertelt ze. “Langs de andere kant wil ik ook geen keuzes moeten maken, want dan moet ik vakken meenemen naar volgend jaar en duurt mijn opleiding langer vanwege deze situatie. Er is zoveel onduidelijkheid, ik voel me in de steek gelaten. En ik zal zeker niet de enige zijn die momenteel met dit probleem zit.”

Veerle Hendrickx, algemeen directeur van KdG, verzekert dat de medewerkers van de ombudsdienst nog met een oplossing zullen komen voor Suraiah en eventuele lotgenoten. “Studenten die in een dergelijke situatie zitten, moeten inderdaad contact opnemen met de ombudsdienst van hun opleiding”, aldus Hendrickx. “Er wordt dan samen met de student naar een oplossing gezocht: dat kan een inhaalexamen zijn, of het thuis afleggen van dat examen, afhankelijk van het soort examen. De ombudsdiensten zijn momenteel inderdaad in vakantie, maar er is afgesproken dat zij minstens één keer per dag hun mail checken. Suraiah kan dus zeker nog een antwoord verwachten deze week.”