Antwerpse stewardessen lanceren kledinglijn ‘Nothing Plane’: “Liefde voor luchtvaart en duurzaamheid kan wél hand in hand gaan” Annelin Marien

29 juni 2020

15u00 18 Antwerpen ‘Love at first flight’, ‘Smile high club’, ‘Nothing plane about you’,... Deze vrolijke woordspelingen, telkens met een knipoog naar de luchtvaart, zijn te lezen op de T-shirts van het Antwerpse merk ‘Nothing Plane’. Lisa (24), Margot (26) en An-Katrien (24), twee Antwerpse stewardessen en een consultant bij Brussels Airport, combineren zo hun liefde voor kleding en luchtvaart in een duurzaam label.

Eind mei lanceerden Lisa, Margot en An-Katrien de webshop van hun eigen kledinglabel Nothing Plane. De naam was snel gekozen (‘nothing plain’ betekent ‘niets gewoons’, maar dan met een knipoog naar de luchtvaart door ‘plain’ te vervangen door ‘plane’, het Engelse woord voor vliegtuig), want de Antwerpse dames werken alle drie in de luchtvaartsector.

“Lisa en ik zijn stewardess bij Brussels Airlines, we leerden elkaar in december kennen tijdens een vlucht”, vertelt Margot. “Het klikte meteen: we waren allebei van Antwerpen, en bezig met mode. Niet veel later kwam het idee om samen een paar toffe T-shirts op de markt te brengen met een tekening of tekst met een knipoog naar de luchtvaart. Nadat we onze eerste twintig T-shirts verkocht hadden, vervoegde ook An-Katrien ons team: zij is consultant bij Brussels Airport, en heeft de nodige financiële en zakelijke kennis om ons team volledig te maken.” (lees verder onder de foto)

Het is oké om met het vliegtuig op reis te gaan, als je er maar bewust over nadenkt en op de een of andere manier compenseert. Margot Van Roey

Ondernemers Zonder Grenzen

Ondertussen brachten Lisa, Margot en An-Katrien vier T-shirts, een mannenpolo en een sweater op de markt, die ze allemaal zelf ontwierpen. Met een tof logo of tekstje willen ze iedereen aanspreken die graag met het vliegtuig reist, van collega-stewards tot citytrippers. Daarbij is elk kledingstuk ecologisch verantwoord en eerlijk geproduceerd.

“Onze kleding is gemaakt van 100% organisch biokatoen, geproduceerd op een manier die niet schadelijk is voor mens, dier of milieu. We werken samen met fabrieken waar iedereen onder goede omstandigheden werkt en een eerlijk loon krijgt, en ook onze verpakkingen zijn duurzaam. Daarbij gaat 10% van elk kledingstuk dat we verkopen naar Ondernemers Zonder Grenzen. Dat is een Belgische organisatie die projecten uitvoert om de randgebieden van de Sahara te herbebossen. Ondertussen hebben we onze eerste donatie van 500 euro al gedaan, daarmee zijn 300 bomen geplant in Senegal. Op deze manier wordt verwoestijning tegengegaan, is er een beter beheer van water, meer biodiversiteit en een bloeiende micro-economie.” (lees verder onder de foto)

Luchtvaart en duurzaamheid hoeven dus geen tegenstrijdigheden te zijn. “We willen met onze kledinglijn duidelijk maken dat het oké is om met het vliegtuig op reis te gaan en de wereld te verkennen, als je er maar bewust over nadenkt en op de een of andere manier compenseert. Dat kan door minder vlees te eten, geld te storten om bomen te planten, ecologische kledij te kopen,... We maken er dus een EN-story van in de plaats van een OF-story, liefde voor natuur én voor luchtvaart!”

www.nothingplane.com