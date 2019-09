Antwerpse stadsgidsen geven gratis rondleidingen: “Ludiek protest tegen kwalijke ‘gratis’ gidsen” BJS

14 september 2019

16u00 0 Antwerpen In Antwerpen hebben gediplomeerde stadsgidsen zaterdag gratis rondleidingen gegeven. Met de stunt willen ze op een ludieke manier de opkomst van de zogenaamde ‘free guides’ aankaarten. “Gratis? Zij gaan met méér centen dan ons naar huis.”

Ze zouden verkeerde info verspreiden en helemaal niet goedkoper zijn. De klassieke gidsen in Antwerpen hebben het niet zo begrepen op de free guides. Dat zijn gidsen - vaak studenten - die je niet op voorhand hoeft te reserveren. Na de rondleiding kan je ze gewoon een fooi geven. Maar illegaal zijn ze niet. De straat is immers van iedereen én er is vrijheid van ondernemen. Iedereen die het wil mag zich gids noemen en klanten werven.

Om zich in de kijker te spelen, hebben de Antwerpse Stadsgidsen (Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen of KGvA) zaterdag voor 12 groepen (de deelnemers waren winnaars van een wedstrijd op de Cultuurmarkt, red.) gratis rondleidingen gegeven. “We merken dat het aantal free guides in de stad jaar na jaar stijgt”, zegt voorzitter Frank Van De Heijning. “We willen de free guides helemaal niet aanvallen, maar vinden het hoog tijd om mensen kosteloos te laten kennismaken met ónze troeven. Want Antwerpse stadsgids word je niet zomaar.”

“Loopje met de waarheid”

Kwaliteit. Dat is volgens Van De Heijing hét fundamentele verschil tussen een free guide en een échte gediplomeerde stadsgids. “Free guides hebben niet, zoals de klassieke gidsen, twee jaar avondschool gevolgd om hun erkenning te krijgen. Vaak nemen zij een loopje met de waarheid. Er gaan verhalen de ronde van free guides die bijvoorbeeld beweren dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in 1492 door gevangenen werd gebouwd. Totaal verkeerd. Het waren geschoolde werklieden die de kathedraal tussen 1352 en 1518 hebben gebouwd. Andere fabeltjes die de ronde doen? Sommige free guides maken de mensen wijs dat er een monster in het Napoleondok zit. Of dat er op de Bloedberg aan het Vleeshuis écht bloed naar beneden drupte.”

“Naast een grondige kennis over de Scheldestad, hebben échte stadsgidsen nog tal van andere skills”, gaat Van De Heining verder. “Het merendeel van onze gidsen is bijvoorbeeld meertalig. Om in een andere taal te mogen gidsen, moeten ze slagen voor een taaltoets van Linguapolis (Universiteit Antwerpen). Veel échte stadsgidsen zijn daarnaast ook gevormd om specifieke doelgroepen te begeleiden, zoals mensen met een beperking of kinderen.”

“Vastgelegde tarieven”

Dat de ongeschoolde stadsgidsen zich de naam ‘free guides’ toemeten, zit de Antwerpse Stadsgidsen een beetje dwars. “Eigenlijk zijn ze helemaal niet gratis”, zegt Van De Heijning. “Op het einde van de rondleiding geef je hen een fooi. Dat is zogezegd vrijblijvend, maar in werkelijkheid is er een grote sociale druk om te betalen. Wij hanteren vastgelegde tarieven: op dit moment 75 euro voor een rondleiding, plus 5 euro administratiekosten. Ik ben er zeker van dat veel free guides na hun werkdag met véél meer geld naar huis gaan.”

Is de klassieke stadsgids dan gedoemd om te verdwijnen? Van De Heijning denkt van niet. “De stad kiest voor een liberale aanpak, waardoor de concurrentie elk jaar groter wordt. Maar zolang we kwaliteit leveren, zullen we blijven bestaan. Kwatongen beweren weleens dat we met een oubollig, stoffig imago kampen, maar dat klopt niet. In onze vereniging zitten ook heel wat mensen – ook van jongere leeftijd - die de rondleidingen op een amusante, luchtige manier aanpakken, maar wél correcte informatie geven. Zo hebben we iemand in de rangen die zijn tour door Antwerpen al joggend doet. Hij heeft zéér veel succes.”