Antwerpse stadsgids maakt podcast voor tijdens het joggen Annelin Marien

02 april 2020

15u20 1 Antwerpen Antwerpenaar Wim Van Hauteghem noemt zichzelf de lopende stadsgids van Antwerpen. Normaal gezien organiseert hij looptours waarbij hij de mooiste plekjes van de stad toont, maar door de coronacrisis moest hij die annuleren. Daar vond hij een oplossing voor: je kan tijdens het joggen zijn tour nu ook beluisteren via een podcast.

“Lopen is al heel mijn leven een passie”, aldus Wim. “Toen ik gids werd, was de link dus snel gelegd: al lopend gidsen door Antwerpen.” Tijdens zijn looptours toont Wim tientallen iconische gebouwen en musea aan zijn groep, maar door de coronacrisis moest hij de tours tot nader order annuleren. “Maar omdat het niet al kommer en kwel hoeft te zijn in deze coronatijden, maakte ik een podcast. Wat doet een stadsgids anders als hij zijn geliefde stad niet mag tonen? Mensen kunnen nu solo genieten van een gegidste looptour rond het Eilandje.”

In de podcast loopt Wim virtueel met je mee, zodat Antwerpenaren hun loopschoenen kunnen aantrekken en met de oortjes in Wims tour volgen. De stadsgids voorziet een tour van vijf kilometer rond het Eilandje, en vertelt je bijvoorbeeld over het MAS, Red Star Line Museum, de Seefbrouwerij en het Havenhuis van Zaha Hadid.

Wim maakte twee versies, een gewone (voor lopers die ongeveer 8 km/h lopen) en eentje voor de snellere lopers. De start-en aankomplaats is ‘Sluisweg’, voorbij het Red Star Line Museum en de Kattendijkdoksluis, van daaruit neemt Wim je mee op zijn live looptour. Je kan de podcast beluisteren en het parcours bekijken via www.make-antwerp-great-again.be.