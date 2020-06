Antwerpse stadsgebouwen bespaarden 155.000 euro aan energie tijdens actie ‘WerKlimaat’



Caroline Van de Pol

26 juni 2020

15u25 1 Antwerpen De stad Antwerpen organiseert jaarlijks de actie ‘WerKlimaat’ tijdens de wintermaanden. Daarmee wil ze het stadspersoneel uitdagen om zuiniger om te gaan met energie. Tijdens de 11de editie bespaarde het personeel in de deelnemende gebouwen samen 155.369 euro op de energiefactuur.

Antwerpen organiseert WerKlimaat al sinds 2009. Met dit initiatief motiveert de stad haar eigen medewerkers om zuinig om te gaan met energie tijdens de koudste maanden. Medewerkers in 48 stadsgebouwen gingen ook afgelopen winter die uitdaging aan. Zo dragen ze bij aan de doelstelling om van Antwerpen een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050.

Van 1 november 2019 tot 30 april 2020, de meest energie-intensieve maanden probeerde het personeel van de deelnemende gebouwen met allerlei maatregelen het elektriciteits- en gasverbruik te verminderen. Het verbruik werd daarna vergeleken met het referentieverbruik van vóór de campagne. In alle 48 gebouwen nam het personeel vorig jaar ook al deel. De uitdaging bestond erin om nog eens 3% extra te besparen.

Gunstige resultaten

In 44 gebouwen slaagde het personeel erin om minstens de afgesproken besparing te halen. Vandaag werd bekendgemaakt dat ze samen 3.121.900 kWh bespaarden. “Het gaat hier om een besparing van 155.369 euro en 624 ton CO2”, aldus schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws. Ik ben onze stadsmedewerkers bijzonder dankbaar voor hun inspanningen, hopelijk inspireert het hen om hier ook thuis mee aan de slag te gaan. Want dit is nog maar het begin.”

De gunstige resultaten zijn het gevolg van de inspanningen van het personeel. De milde winterperiode en de sluiting van een aantal gebouwen vanaf half maart door de coronacrisis, hebben hieraan ook bijgedragen.