Antwerpse sporters nu ook niet meer welkom in Kalmthout, Beveren en Bornem: Basic-Fit geeft leden kans lidmaatschap tijdelijk te bevriezen ADA

04 augustus 2020

15u17 2 Antwerpen Antwerpenaren uit de ‘rode zone’ mogen niet langer sporten in een fitnesscentra in Kalmthout, Beveren en Bornem. Eerder mocht dat ook al niet in de Mechelse vestiging. Daarom komt de fitnessgroep Basic-Fit nu met een geste en biedt ze haar leden de kans het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen.

Wie in de ‘rode zone’ (Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Ekeren, Hoboken, Kontich, Lier, Merksem, Mortsel, Schelle, Schoten, Wommelgem, Zwijndrecht) woont en daardoor niet kan gaan sporten omwille van de nieuwe maatregelen, kan zijn lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Tot en met 26 augustus betaal je dan niet voor je lidmaatschap en in die tijd kan je ook niet in één van de Basic-Fit clubs ergens anders sporten.

Basic-Fit kondigt de maatregel aan nadat verschillende centra Antwerpse sporters niet langer toelieten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naast de Mechelse Basic-Fit fitnesscentra mogen de leden uit de getroffen Antwerpse regio’s ook niet langer sporten in fitnesscentra in Kalmthout, Beveren en Bornem. Zowel de club als het lid riskeren een GAS-boete bij niet naleving van de regels.