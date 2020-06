Antwerpse spin-off ontwikkelt AI-programma dat mentale impact van lockdown bepaalt aan de hand van online posts BJS

03 juni 2020

10u51 0 Antwerpen De lockdown weegt op het gemoed van jongeren, maar zet hen ook aan tot dankbaarheid en reflectie. Tot dat besluit komen onderzoekers van de UAntwerpen nadat ze met artificiële intelligentie duizenden posts op sociale media analyseerden. “We schreven dit jaar in april zoals tijdens de donkerste wintermaanden.”

Textgain, een spin-off van de UAntwerpen, schreef een AI-computerprogramma om de gezondheidstoestand van de Vlaming te doorgronden. Het programma kan uitspraken herkennen die verwijzen naar fysieke en mentale klachten en neerslachtige gevoelens, zoals “ik heb hoofdpijn” of “ik voel me eenzaam”. In de periode van januari 2019 tot mei 2020 analyseerde het programma ongeveer 20.000 berichten op Twitter.

Hieruit blijkt dat we ons het meest opgetogen lijken te voelen tijdens de zomermaanden en het minst in november en januari, maar deze tendens gold niet in maart en april van dit jaar. Waar we ons normaal bijna net zo opgetogen zouden moeten voelen als in de zomer, leken onze posts nu eerder op die in november of januari. In maart zagen de onderzoekers een piek in posts die verwijzen naar fysieke klachten, bijna driemaal zoveel als in eender welke ander maand. In april was er een piek in mentale klachten.

240-tal online verhalen

Vooral jongeren hebben het zwaar. Textgain voerde dezelfde analyse uit op een 240-tal online verhalen van jongeren en jongvolwassenen (14-25 jaar) over hun ervaringen tijdens de lockdown. Deze data werden verder verwerkt door communicatiewetenschapster Sofie Mariën.

“Respectievelijk stress, angst, frustratie en eenzaamheid zijn de meest genoemde negatieve emoties door jongeren”, legt Mariën uit. “Belangrijke oorzaken zijn het gebrek aan sociaal contact, een gespannen sfeer tussen gezinsleden en gemiste ervaringen. Velen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun familieleden en ze piekeren veel over het succesvol afronden van hun studies.”

Ook voordelen

Toch noemen de jongeren ook voordelen. Ze geven opvallend vaak aan dat ze genieten van de tijd die ze nu hebben voor ontspanning en zelfreflectie. Anderen geven aan dat de relaties met hun gezinsleden verbeterd zijn.

Nog opmerkelijk is dat de Vlaming niet enkel post over zijn of haar eigen eenzaamheid. Er is in het algemeen grote empathie en bezorgdheid over de eenzame medemens, de vermoeide risicowerkers, en onze geïsoleerde ouderen.