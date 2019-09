Antwerpse speelpleintjes worden toegankelijker voor alle kinderen ADA

04 september 2019

12u05 4 Antwerpen Het district Antwerpen zoekt voor volgend jaar enkele nieuwe partners om het bestaande speelpleinaanbod geschikt te maken voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een berperking. Ook het eigen ‘Speel-O-Rama’ zal een grondige make-over ondergaan.

Dit voorjaar kwam tijdens een interpellatie van sp.a in de districtsraad aan het licht dat er heel wat schortte aan het inclusiviteitsaanbod van de Antwerpse speelpleintjes. Niet alleen werden er geen garanties gevraagd binnen de bestaande contracten met de reguliere jeugdwerkorganisaties, ook bleek het eigen speelpleinwerk van district Antwerpen met Speel-O-Rama onvoldoende mogelijkheden te bieden voor kinderen met een handicap of specifieke nood aan zorg.

Daar komt vanaf 2020 verandering in. Tijdens de raadscommissie Jeugd van september 2020 beloofde het district niet alleen op zoek te gaan naar een nieuwe, neutrale en professionele partner om het speelpleinaanbod voor kinderen met een beperking voor haar rekening te nemen, ook kondigde het district grondige wijzigingen aan binnen ‘Speel-O-Rama’ om zo toegankelijker te worden.

Sp.a-fractieleider Sascha Luyckx is tevreden met de resultaten die vanuit de oppositie behaald werden. “Wij danken het districtsbestuur om onze vragen ernstig te nemen.” Volgens Luyckx is het district Antwerpen op de goede weg, maar is er ook nog werk aan de communicatie rond inclusie en speelpleinen. “Als ouders nu ook nog eens beter kunnen inschatten of een speelpleintje open staat voor en kennis heeft over specifieke zorgnoden, dan kan ook het reguliere speelpleinaanbod nog inclusiever worden”, besluit hij.