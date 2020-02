Antwerpse Snorrenoorlog flakkert weer op: twee concurrerende verenigingen vieren hun ‘Snor van het jaar’ op dezelfde dag Philippe Truyts

21 februari 2020

12u07 2 Antwerpen Als het nieuws even dreigt stil te vallen, is er nog altijd de Antwerpse Snorrenoorlog. Die leek stilaan in de mist der tijden opgelost, maar kijk: de Europese Snorrenclub en de Antwerpse Snorrenclub gaan krék op dezelfde dag - 13 juni - met een optocht hun jaarlijkse snor vieren. Al is er hoop: van de Antwerpse Snorrenclub mogen de rivalen een pint komen drinken in café De Konincklijke Snor. Vrede aan de tapkraan?

Het blijft een staaltje moderne folklore: in 2002 beslist Willy Dupon (nu 82) om zich met de Europese Snorrenclub Antwerpen (ESA) af te splitsen van de Antwerpse Snorrenclub die hij in 1978 zelf oprichtte en waar Ronnie Vermeulen (61) nog steeds de plak zwaait. Het stadsbestuur smoort in 2003 het conflict door beide verenigingen om beurten elke twee jaar te ontvangen.

Niemand verbood ons om elk jaar een snor te huldigen. We

worden enkel om de twee jaar op het stadhuis ontvangen Ronnie Vermeulen

Vermeulen en Dupon interpreteren de regel verschillend. Vermeulen ziet er geen graten in om jaarlijks een Antwerpse snor van het jaar te verkiezen. “Want de stad heeft enkel vastgelegd dat we om de twee jaar op het stadhuis worden ontvangen. Niemand verbood ons om elk jaar een snor te huldigen”, zo zegt Vermeulen ons vrijdag.

Snor van ‘t Stad

Dupon laat zijn concurrent al die jaren doen, maar houdt zich aan de termijnen van twee jaar. In 2020 is het zijn toer: op zaterdag 13 juni viert de Europese Snorrenclub Duncan Vandael, uitbater van ‘t Licht der Dokken. Hij is dan de Snor van ‘t Stad. Vanuit café Den Engel op de Grote Markt vertrekt een optocht die richting Eilandje wandelt.

Maar op dat Eilandje ligt ook café De Konincklijke Snor, de stamkroeg van de Antwerpse Snorrenclub. En jawel, Ronnie Vermeulen gaat daar óók op 13 juni een feestje bouwen voor zijn snor van het jaar: volkszanger Mon Somers. “Er was geen andere datum meer mogelijk”, zegt Vermeulen. “Normaal hadden we Mon gehuldigd op 6 of 7 juni, maar hij kan dan niet. Een week later lukt ook niet omdat ik dan op cruise vertrek. Kom, we gaan nu toch niet moeilijk doen? Van mij mag de Europese Snorrenclub een pint komen meedrinken.”

Stadsbestuur neutraal

Willy Dupon was niet bereikbaar voor commentaar. Het stadsbestuur bemoeit zich intussen niet met de zaak. “We ontvangen dit jaar de Europese Snorrenclub Antwerpen met de Snor van ‘t stad. Volgend jaar doen we dat met de Antwerpse Snorrenclub, zoals lang geleden is vastgelegd”, zegt het kabinet van bevoegd schepen Peter Wouters (N-VA).