Antwerpse sluikstorters moeten straks ook zwaar afdokken voor opkuis, náást GAS-boete PhT

29 november 2019

18u52 0 Antwerpen Sluikstorters riskeren vanaf 2020 in Antwerpen niet alleen een GAS-boete van maximaal 350 euro, maar ook een zware factuur voor de opruimkosten. Die kan volgens bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA) oplopen tot honderden euro.

Duchateau riep gisteren op zijn Facebookpagina sluikstorters op om hun leven te beteren. “Doe het als Zwarte Piet: in de zak.” De schepen van Stads- en Buurtonderhoud kondigt aan dat de komende dagen 207 mensen die betrapt zijn op sluikstorten een boete in de bus zullen vinden. “De enige troost die ik kan geven, is een gouden tip. De volgende weken gaan we de gerichte controles opdrijven. En we zetten vanaf januari een nieuw wapen in.”

Dure opkuis

Dat wapen is de kost van de opkuis. De bedragen zijn niet van de poes. Tot 5 kilogram gaat het om een minimum van 50 euro, plus 4 euro per kilo. Vanaf 5 kilo ligt de basisboete al op 75 euro, met opnieuw een extra van 4 euro per kilo. Vanaf 50 kilo sluikstort betaal je 250 euro, vermeerderd met 4 euro per kilo. Voor die 50 kilo sluikstort komt dat neer op een totaal van 450 euro boete. Naast een GAS-boete van 350 euro uiteraard. Een pil dus van 800 euro. “Daarmee kun je 960 vuilniszakken kopen”, rekent Duchateau uit.