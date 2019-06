Antwerpse scholen zetten zich opnieuw massaal in voor Rode Neuzen Dag: ‘opkikkertjes’, spaghettiavonden en ‘conflixers’ Redactie

18 juni 2019

13u36 0 Antwerpen Jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken: dat is het doel van de vierde editie van de Rode Neuzen Dag! Vorige jaren lag de focus op het mentaal welzijn van jongeren, dit jaar verruimt de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius die focus. En daarmee willen ze zo veel mogelijk scholen bereiken. Een Rode Neuzenschool engageert zich om de weerbaarheid bij hun leerlingen te versterken, en daar zijn al een heel aantal Antwerpse scholen bij. De Rode Neuzen Dag is pas op 29 november, maar veel Antwerpse leerlingen en personeelsleden zetten zich al in de aanloop van de grote dag in voor het goede doel. Scholen kunnen zich nog steeds als een Rode Neuzenschool aanmelden op rodeneuzendag.be. Deze Antwerpse scholen gaven al het goede voorbeeld!

Karel de Grote Hogeschool: It’s ok not to be ok!

Vorig jaar deed campus Groenplaats van Karel de Grote Hogeschool voor de eerste keer mee aan de Rode Neuzenactie, en ook dit jaar zetten de studenten en het personeel zich weer in voor het goede doel. “Omdat meer en meer jongeren psychische problemen ondervinden en omdat we met onze actie veel studenten bereikt hebben, doen we dit jaar ook weer graag mee.”, klink het. Op het programma staat onder andere een verkoop van rode neuzen op de openingsvergadering voor het personeel in september, maar voor de studenten zijn acties voorzien. “In november zullen we de Rode Neuzenactie steunen door in alle klassen een korte presentatie te houden waar we het bewustzijn van de studenten willen verhogen rond psychische problemen. We informeren waar je op KdG terecht kan voor psychische ondersteuning en delen ook badges uit “It’s ok not to be ok” zodat de studenten kunnen laten zien dat ze de actie ondersteunen. En we nodigen de studenten uit voor onze Rode Neuzenavond in november in samenwerking met Mark Herremans over de kracht van kwetsbaarheid.” Ook zal KdG in november tijdens de middagpauze ‘opkikkertjes’ uitdelen, dat zijn quotes waardoor psychische kwetsbaarheid bespreekbaar wordt. Goed bezig, KdG!

Het Keerpunt Borgerhout: “Belangrijk dat er extra middelen worden vrijgemaakt”

Ook Het Keerpunt, een Centrum voor Leren en Werken in Borgerhout, zet zich in voor Rode Neuzendag. Het thema van Rode Neuzendag spreekt hen bijzonder aan. “Wij doen mee aan Rode Neuzendag, omdat we lichamelijk en mentaal welbevinden bij onze leerlingen zeer belangrijk vinden. We zijn een school voor deeltijds onderwijs, voor leerlingen die in het voltijdse systeem uit de boot vallen om heel diverse redenen. Onze leerlingen dragen allemaal een rugzak met zich mee. We merken ook dat de huidige mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning vaak niet voldoende zijn, omwille van uiteenlopende redenen, en vinden het dan ook erg belangrijk dat hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt!” Begin september zal samen met de leerlingen gebrainstormd worden over de actie(s) die Het Keerpunt zal doen om hun steentje bij te dragen.

Stedelijk Lyceum Meir: spaghetti en cake

Ook Stedelijk Lyceum Meir heeft zijn activiteiten voor het najaar al vastgelegd: een cakeverkoop op de speelplaats, een Spartacusrun voor jongeren en ouders, en een spaghettiavond. Vorig jaar organiseerde de leerlingenraad dezelfde activiteiten, waarmee de school meer dan 1000 euro ophaalde. Met dat geld start de school volgend schooljaar met het project ‘Conflixers’. “Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen waar nodig. Het kan verschillende vormen aannemen, maar één ding is zeker: leerlingen krijgen het voor elkaar. Onze school zet zich in voor een brede preventieve basiszorg voor alle jongeren: elk kind staat hier centraal!”

TGO! Internaat De Spits: klim- en klauterzone

Vorig jaar heeft De Spits balpennen verkocht met de slogan ‘Bewonder hoe bijzonder je bent’. Daaruit is het Nest geboren, een plek waar kinderen naartoe kunnen als ze even hun batterijen moeten opladen. Ook dit jaar zal het internaat actie ondernemen voor Rode Neuzendag. “Wij hebben ons ingeschreven omdat onze kinderen worstelen met heel zware rugzakjes. Ze verblijven een hele week op internaat, dus we moeten steeds op zoek naar hulpmiddelen om het voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Volgend jaar halen we opnieuw geld op voor een nieuw project. Dat wordt een belevingstuin: klim- en klauterzone, moestuin en een hangruimte. Op dit moment weten we nog niet hoe we centjes gaan ophalen, maar ideeën zoals een wafelverkoop, armbandjes laten bedrukken, ... spelen al wel.”

PIVA: ‘Conflixers’ als vertrouwenspersoon

PIVA, de school voor horecaopleidingen, zet zich al in voor enkele sociale projecten (soep voor kansarmen, poetsacties, blinden helpen,...) dus meedoen aan Rode Neuzendag was dit jaar een must. “PIVA streeft ernaar een school te zijn waar iedereen zich goed voelt. Gelukkig hebben we een sterk zorgteam en betrokken leerkrachten die altijd een luisterend oor willen bieden. Dagelijks komen we in aanraking met jongeren die een emotioneel moeilijke periode doormaken of die zich niet goed in hun vel voelen. We proberen ze de nodige ondersteuning te bieden, maar we zouden ons nog meer willen richten op preventie om onze leerlingen mentaal weerbaarder te maken. Ook de leerlingen van de derde graad willen op eigen initiatief op hun beurt een steentje bijdragen aan een warm en veilig leef- en leerklimaat. Een groepje leerlingen van de hogere jaren wil vanaf volgend schooljaar meter of peter van een klas van de eerste graad worden en/of vertrouwensfiguur voor leerlingen van de lagere jaren. Zij willen hiervoor een opleiding volgen bij ‘De Conflixers’. Meer nog, zij willen de kostprijs van deze opleiding (390 euro) zelf financieren door acties op touw te zetten. Dit initiatief wordt door het schoolteam zeer gesmaakt, omdat het bottom-up ontstaan is, de leerlingen van de eerste graad er beter van worden en de betrokken leerlingen van de 3de graad doet groeien in sociale vaardigheden. Winst voor iedereen dus!” Vanuit de verschillende afdelingen (bakkerij, slagerij, hotel, voedingstechnieken en toerisme) zullen er acties op poten worden gezet om geld in te zamelen, daar wordt nog volop over gebrainstormd. Mooi!

In totaal schreven 40 Antwerpse scholen zich al in voor Rode Neuzendag. Daarbij zijn ook De Leerexpert Begijnenvest, het Sint-Norbertusinstituut, KOCA Secundair Onderwijs, stedelijke basisschool Creatopia, VBS De Dobbelsteen, GO! basisschool ‘t Weilandje, VBS Sint-Norbertusinstituut, VBS Sint-Annacollege, VBS Domino, VBS Yavne, stedelijke basisschool Alberreke, stedelijke basisschool het Groene Eilandje, gemeentelijke basisschool De Gele Ballon, VBS Pius X, stedelijke basisschool De Mozaïek, stedelijke basisschool Aan De Stroom, stedelijke basisschool Sportomundo, stedelijke lagere school De Spiegel, stedelijk lyceum Cadix, Sint-Jozefinstituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, stedelijke basisschool De Wereldreizeiger, stedelijke basisschool Prins Dries, VBS Katrinahof, VBS Heilig Hart, GO! basisschool Vlinderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Sint-Lucas kunstsecundair, H.Pius X-instituut, instituut Sint Maria, stedelijk lyceum Linkeroever, gemeentelijke basisschool De Leerexpert, Parcivalschool, Universiteit Antwerpen, secundaire handelschool Sint-Lodewijk en stedelijke basisschool De Esdoorn. Scholen kunnen zich nog steeds inschrijven op rodeneuzendag.be, en zo ook hun steentje bijdragen aan de weerbaarheid van kinderen en jongeren!